Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Scende dall’auto in panne: camionista triestino investito e ucciso sull’A4, caccia al pirata della strada

DiRedazione

Pubblicato: 23 Set, 2025 - ore: 15:38
L'uomo è stato investito tra Novara ovest e Novara estL'uomo è stato investito tra Novara ovest e Novara est

L’incidente nella notte

Un uomo di 53 anni, residente a Trieste e camionista di professione, è stato investito e ucciso nella notte lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Novara Ovest e Novara Est, in direzione Milano.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, l’uomo viaggiava a bordo di una Citroën C1 rimasta senza carburante. Dopo essersi fermato all’altezza del km 85, nei pressi del ponte sull’Agogna, ha deciso di scendere dal veicolo per cercare aiuto.

Travolto e abbandonato

Mentre si trovava in corsia, probabilmente per tentare di fermare qualcuno disposto ad aiutarlo, è stato travolto da un mezzo in transito, con ogni probabilità un camion. L’impatto lo ha sbalzato a circa 40 metri di distanza.

Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa. Nessun rottame è rimasto sulla carreggiata, circostanza che rende più difficile il lavoro degli investigatori.

Le indagini della Polstrada

L’identificazione della vittima è avvenuta grazie all’intestazione dell’auto ferma sulla corsia di emergenza. La Polstrada di Novara Est ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale per risalire al veicolo investitore.

Gli agenti non escludono che si tratti di un automezzo pesante in transito nelle ore notturne.

La salma a Novara

La vittima, nata nel 1972, è stata trasportata nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Novara, dove sarà messa a disposizione dei familiari.

Il caso resta aperto e gli inquirenti proseguono le indagini per dare un nome al pirata della strada che ha causato l’ennesima tragedia sull’A4, arteria già segnata da numerosi incidenti mortali.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Caso Chico Forti, respinta la libertà condizionale: ‘Dopo 27 anni ci speravamo’

Set 23, 2025 Redazione
Attualità

Preghiera potente per ottenere una grazia da Padre Pio, il 23 settembre si festeggia il Santo di Pietrelcina

Set 23, 2025 Mario De Santi
Attualità

Spoleto, orrore al quartiere Casette: cadavere fatto a pezzi in un sacco della spazzatura, l’ipotesi

Set 22, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Scende dall’auto in panne: camionista triestino investito e ucciso sull’A4, caccia al pirata della strada

Attualità

Caso Chico Forti, respinta la libertà condizionale: ‘Dopo 27 anni ci speravamo’

Attualità

Preghiera potente per ottenere una grazia da Padre Pio, il 23 settembre si festeggia il Santo di Pietrelcina

Gossip e TV

Mario Giordano conduce a sorpresa 4 di Sera, sfogo Del Debbio in diretta: ‘Sembra il terzo mondo’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.