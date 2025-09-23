Scende dall’auto in panne: camionista triestino investito e ucciso sull’A4, caccia al pirata della strada

L’incidente nella notte
Un uomo di 53 anni, residente a Trieste e camionista di professione, è stato investito e ucciso nella notte lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Novara Ovest e Novara Est, in direzione Milano.
Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, l’uomo viaggiava a bordo di una Citroën C1 rimasta senza carburante. Dopo essersi fermato all’altezza del km 85, nei pressi del ponte sull’Agogna, ha deciso di scendere dal veicolo per cercare aiuto.
Travolto e abbandonato
Mentre si trovava in corsia, probabilmente per tentare di fermare qualcuno disposto ad aiutarlo, è stato travolto da un mezzo in transito, con ogni probabilità un camion. L’impatto lo ha sbalzato a circa 40 metri di distanza.
Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa. Nessun rottame è rimasto sulla carreggiata, circostanza che rende più difficile il lavoro degli investigatori.
Le indagini della Polstrada
L’identificazione della vittima è avvenuta grazie all’intestazione dell’auto ferma sulla corsia di emergenza. La Polstrada di Novara Est ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale per risalire al veicolo investitore.
Gli agenti non escludono che si tratti di un automezzo pesante in transito nelle ore notturne.
La salma a Novara
La vittima, nata nel 1972, è stata trasportata nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Novara, dove sarà messa a disposizione dei familiari.
Il caso resta aperto e gli inquirenti proseguono le indagini per dare un nome al pirata della strada che ha causato l’ennesima tragedia sull’A4, arteria già segnata da numerosi incidenti mortali.