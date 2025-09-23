Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Caso Chico Forti, respinta la libertà condizionale: ‘Dopo 27 anni ci speravamo’

DiRedazione

Pubblicato: 23 Set, 2025 - ore: 15:16 #Chico Forti, #libertà condizionale
Chico FortiChico Forti

La decisione del tribunale

Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto l’istanza di libertà condizionale presentata da Chico Forti, 66 anni, condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike.

Forti, estradato in Italia nel 2024 dopo una lunga battaglia diplomatica, è detenuto da circa sedici mesi nel carcere di Montorio a Verona. La decisione ha lasciato l’amarezza nei familiari e nella difesa, che ha annunciato ricorso in Cassazione.

La reazione dei familiari

«Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo», ha dichiarato Gianni Forti, zio dell’imprenditore. Secondo i parenti, l’uomo ha avuto una condotta «irreprensibile» e, sulla base della legge italiana, avrebbe i requisiti per beneficiare della misura.

L’avvocato Carlo Dalla Vedova, tra i difensori di Forti, ha confermato l’intenzione di impugnare il provvedimento.

Un detenuto modello e i permessi

Durante la sua permanenza a Montorio, Forti ha goduto di alcuni permessi speciali per poter rivedere la madre e i parenti a Trento. La sua condotta, riferiscono i familiari, è stata sempre rispettosa delle regole carcerarie.

Nei mesi scorsi il nome di Forti era finito in un’inchiesta che ipotizzava un suo presunto contatto con un detenuto vicino alla ’Ndrangheta, per discutere di questioni legate ad alcuni giornalisti. Le indagini, tuttavia, non hanno portato a conseguenze concrete.

La vicenda giudiziaria di Forti continua a dividere l’opinione pubblica, tra chi lo considera vittima di un errore giudiziario e chi, invece, ribadisce la solidità della condanna.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Preghiera potente per ottenere una grazia da Padre Pio, il 23 settembre si festeggia il Santo di Pietrelcina

Set 23, 2025 Mario De Santi
Attualità

Spoleto, orrore al quartiere Casette: cadavere fatto a pezzi in un sacco della spazzatura, l’ipotesi

Set 22, 2025 Redazione
Attualità

Ciro Grillo condannato a otto anni, le pene disposte per gli amici: ‘Non è una bravata’

Set 22, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Caso Chico Forti, respinta la libertà condizionale: ‘Dopo 27 anni ci speravamo’

Attualità

Preghiera potente per ottenere una grazia da Padre Pio, il 23 settembre si festeggia il Santo di Pietrelcina

Gossip e TV

Mario Giordano conduce a sorpresa 4 di Sera, sfogo Del Debbio in diretta: ‘Sembra il terzo mondo’

Attualità

Spoleto, orrore al quartiere Casette: cadavere fatto a pezzi in un sacco della spazzatura, l’ipotesi

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.