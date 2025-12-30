Mara Venier di nuovo in ospedale: intervento all’occhio e fine d’anno in convalescenza

A sinistra Mara Venier dopo l'intervento

Un nuovo ricovero per Mara Venier: fine anno in corsia

Mara Venier ha salutato il 2025 da una stanza d’ospedale. La storica conduttrice di Domenica In è stata sottoposta a un nuovo intervento all’occhio destro, lo stesso già operato nei mesi scorsi, a causa di una patologia che da tempo condiziona la sua quotidianità e il suo lavoro.

A raccontarlo è stata la stessa Venier attraverso un video pubblicato nelle sue storie Instagram: distesa su un lettino, con l’occhio coperto da una protezione trasparente, ha salutato il pubblico con poche parole cariche di emozione. «Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo davvero che questo sia l’ultimo», ha detto con un sorriso stanco ma determinato.

L’intervento e il lungo percorso medico

La conduttrice, 73 anni, è seguita da tempo dall’oculista Andrea Cusumano, che l’ha accompagnata nel percorso terapeutico legato alla maculopatia essudativa, una patologia degenerativa della retina che può provocare emorragie e una progressiva perdita della vista.

Già lo scorso novembre Venier aveva subito un intervento analogo, e nel corso dell’ultimo anno è stata costretta a sottoporsi a diverse procedure per contenere le complicazioni della malattia. Una condizione che la costringe a controlli frequenti e che, in alcuni periodi, ha inciso anche sulla sua presenza televisiva.

Le parole a Domenica In e la sincerità con il pubblico

La conduttrice non ha mai nascosto la sua situazione. Anzi, più volte ha scelto di parlarne apertamente anche in diretta televisiva. Durante una puntata di Domenica In dello scorso novembre aveva spiegato al pubblico le difficoltà legate alla vista:

«Ho un problema alla maculopatia, dopo la trasmissione devo sottopormi a un intervento. Potrei avere qualche difficoltà, magari non vedere bene, per questo preferisco dirlo subito».

Parole che avevano suscitato grande affetto da parte del pubblico e dei colleghi, colpiti dalla sincerità con cui la conduttrice aveva condiviso un momento così delicato.

Una battaglia iniziata tempo fa

Non è la prima volta che Mara Venier affronta problemi seri alla vista. Già in passato, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, aveva raccontato di aver scoperto la malattia mentre stava lavorando sul set del film Diamanti di Ferzan Özpetek.

«Avevo iniziato a vedere male, in modo confuso. Una sera mi sono resa conto che da un occhio vedevo solo in parte. Era un’emorragia alla retina causata dalla maculopatia», aveva spiegato.

Da allora, la conduttrice convive con una patologia che richiede controlli costanti e interventi periodici, ma che non le ha mai tolto la voglia di continuare a lavorare e a esporsi con sincerità davanti al suo pubblico.

L’affetto del pubblico e lo sguardo al futuro

Anche questa volta, dopo il post pubblicato sui social, sono stati migliaia i messaggi di affetto arrivati da telespettatori, colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Un sostegno che conferma quanto Mara Venier resti una delle figure più amate della televisione italiana.

Ora l’obiettivo è la ripresa completa, con la speranza – come ha scritto lei stessa – che questo intervento possa davvero segnare la fine di un periodo difficile e l’inizio di un nuovo capitolo più sereno.