Incidente Cassino oggi sulla Casilina: chi è la vittima e cosa è successo

Rolando Tortolani

Incidente Cassino oggi sulla Casilina: lo schianto costato la vita a un 52enne

Un incidente a Cassino oggi ha interrotto il pomeriggio del 25 aprile lungo uno dei tratti più trafficati della via Casilina Nord.

A perdere la vita è stato Rolando Tortolani, 52 anni, residente nella frazione Caira, da tempo domiciliato a Piedimonte San Germano.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14, ma è la dinamica dell’impatto — ancora in fase di ricostruzione — a lasciare aperti diversi interrogativi.

Cosa è successo sulla Casilina

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Tortolani si trovava alla guida di un Yamaha T-Max quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato un impatto frontale con una Lancia Delta.

L’auto, condotta da un 33enne di Cassino, procedeva nel senso opposto di marcia.

L’urto è stato estremamente violento. Il punto esatto dell’impatto, nei pressi del civico 53 e del chilometro 135 della statale 6, è ora al centro degli accertamenti dei militari, chiamati a ricostruire traiettorie e responsabilità.

Chi è Rolando Tortolani

Rolando Tortolani, 52 anni, era molto conosciuto tra Cassino e la zona di Caira.

Negli ultimi tempi viveva a Piedimonte San Germano, ma manteneva forti legami con il territorio.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nel pomeriggio, mentre lungo la Casilina si susseguivano i rilievi e gli interventi delle forze dell’ordine.

I soccorsi e gli accertamenti

I sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla: per il 52enne il decesso è stato immediato.

Diversa la situazione per gli occupanti dell’auto, rimasti praticamente illesi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cassino e i militari della Sezione Radiomobile, che hanno avviato i rilievi tecnici.

L’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei due mezzi, una Yamaha T-Max e una Lancia Delta, mentre la salma è stata trasferita all’ospedale di Cassino per l’esame autoptico.

Un tratto sotto osservazione

L’incidente di oggi riporta l’attenzione su un segmento della via Casilina che negli anni è stato spesso teatro di sinistri.

Proprio per questo, gli accertamenti in corso saranno fondamentali per chiarire cosa sia accaduto negli istanti precedenti all’impatto.

La ricostruzione della dinamica — tra posizione dei mezzi, velocità e condizioni della carreggiata — potrebbe fornire elementi decisivi per comprendere le cause dello schianto. Intanto, la morte di Rolando Tortolani lascia un segno profondo nella comunità locale, colpita da un episodio avvenuto in una giornata simbolica come il 25 aprile.

Cosa resta da chiarire

Al momento, diversi aspetti restano ancora da definire:

il punto preciso dell’impatto

le condizioni di marcia dei veicoli

eventuali fattori esterni

Elementi che saranno approfonditi nelle prossime ore dagli investigatori.