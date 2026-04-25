Famiglia del bosco, videochiamata tra madre e figli: cosa è successo, intanto la coppia torna nel casolare

Catherine Birmingham

Palmoli, coppia torna nel casolare: figli ancora in casa famiglia

Sono tornati a vivere nel casolare nel bosco di Palmoli, ma senza i loro figli.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, dopo la scadenza del contratto con il B&B che li ospitava, sono rientrati nella struttura al centro della vicenda giudiziaria che ha portato all’allontanamento dei tre minori.

Un ritorno simbolico per i coniugi della ‘famiglia del bosco‘, mentre il percorso per il ricongiungimento familiare resta ancora aperto. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra Catherine Birmingham e i suoi figli, allontanati lo scorso marzo: una videochiamata che segna un primo segnale di riavvicinamento.

Perché i figli sono stati allontanati dalla famiglia

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e l’inserimento dei tre bambini in una casa famiglia.

La decisione, presa lo scorso 6 marzo, è arrivata dopo aver ritenuto la madre un possibile ostacolo al percorso educativo dei minori.

Da allora, gli incontri sono stati limitati e regolati nell’ambito di un percorso seguito da consulenti e specialisti.

Il ritorno nel casolare e il progetto di ristrutturazione

Nonostante la situazione, la coppia ha ripreso a vivere nel casolare di Palmoli, mentre prosegue il progetto di ristrutturazione richiesto dai giudici.

I lavori sono in fase di completamento sotto la supervisione dell’architetta Maria Mascarucci e a breve sarà presentato il programma degli interventi al Comune.

Parallelamente, Nathan Trevallion ha visionato anche un appartamento messo a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale, situato nei pressi del campo sportivo.

L’ipotesi è quella di trasferirsi lì al momento del ritorno dei bambini.

I primi segnali di riavvicinamento tra madre e figli

Negli ultimi giorni si sono registrati segnali di apertura nel rapporto tra Catherine e i figli.

Durante attività seguite da specialisti, i bambini hanno rivisto fotografie della loro vita nel casolare, inclusi momenti con gli animali della famiglia.

Un passaggio che, secondo la psicologa Martina Aiello, ha avuto un impatto emotivo rilevante.

«Davanti alle foto si è attivata una partecipazione emotiva positiva», spiega Aiello, sottolineando come i ricordi condivisi abbiano contribuito a riaccendere un legame affettivo.

In particolare, nella figlia maggiore si sarebbe osservato un atteggiamento meno evitante nei confronti della madre.

Un percorso ancora fragile

Nonostante i segnali incoraggianti, la situazione resta delicata. 24 ore fa Catherine ha avuto modo di vedere i figli anche se a distanza.

Al momento, infatti, i contatti avvengono anche tramite videochiamate e per un incontro in presenza sarà necessario attendere ulteriori sviluppi nel percorso stabilito dal tribunale.

Il riavvicinamento, pur avviato, viene considerato ancora fragile dagli operatori coinvolti.

Non solo un caso familiare: cosa evidenzia questa vicenda

La storia della famiglia di Palmoli mette in luce un tema sempre più centrale: il rapporto tra modelli di vita alternativi e valutazioni delle istituzioni sulla tutela dei minori.

Negli ultimi anni, casi simili hanno sollevato dibattiti sul confine tra libertà educativa e intervento pubblico.

Un equilibrio complesso, che in situazioni come questa viene rimesso alla valutazione di tribunali e consulenti.