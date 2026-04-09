Travolge tre ciclisti ubriaco: morto il 34enne Flavio Leoni, grave lo zio

L’incidente a Treviglio: cosa è successo sulla provinciale 141
Grave incidente nella mattinata a Treviglio, nella Bassa bergamasca.
Un automobilista di 48 anni, risultato con un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti consentiti, ha travolto tre ciclisti lungo la strada provinciale 141, che collega la frazione Geromina a Pontirolo Nuovo.
L’impatto è avvenuto intorno alle 10, in un tratto di strada particolarmente trafficato.
La dinamica: sorpasso azzardato e perdita di controllo
Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’uomo alla guida di un’Alfa Romeo Giulia avrebbe effettuato un sorpasso a velocità sostenuta di un’altra vettura.
Subito dopo, il conducente ha perso il controllo del mezzo:
- prima l’urto contro il guardrail sulla sinistra
- poi la deviazione improvvisa verso destra
L’auto è quindi piombata sui tre ciclisti che procedevano nella stessa direzione.
La vittima e i feriti: famiglia coinvolta nell’impatto
Il bilancio è drammatico.
A perdere la vita è stato Flavio Leoni, 34 anni, originario di Treviglio ma residente all’estero. Trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, è deceduto poco dopo.
Gravissimo lo zio, 69 anni, ricoverato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, anch’egli trasferito in elicottero.
Meno gravi le condizioni del terzo ciclista, padre della vittima e fratello del ferito più grave: il 66enne è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.
L’automobilista positivo all’alcol: denunciato per omicidio stradale
All’automobilista è stata immediatamente ritirata la patente.
Dopo il decesso del 34enne, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale.
Gli accertamenti hanno confermato un livello di alcol nel sangue estremamente elevato, ben oltre i limiti previsti dal Codice della strada.
I soccorsi e i rilievi: strada chiusa per ore
L’intervento dei soccorsi è stato massiccio.
Sul posto sono arrivati:
- due elicotteri del 118
- quattro ambulanze
- due automediche
La strada è rimasta chiusa fino oltre mezzogiorno per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Presente anche un testimone diretto, il conducente dell’auto sorpassata poco prima dell’incidente.
Un’altra tragedia sulle strade: il nodo della sicurezza
L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, in particolare sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza.
Un comportamento che, ancora una volta, si è trasformato in una tragedia con conseguenze irreversibili.