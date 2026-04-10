Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Bimba maltrattata e zittita con un asciugamano: madre indagata nel Leccese

DiRedazione

Pubblicato: 10 Apr, 2026 - ore: 16:23 #bambina, #Lecce, #maltrattamenti
Bambina maltrattata a Lecce, indaga la Procura di LecceBambina maltrattata a Lecce, indaga la Procura di Lecce

Le accuse: maltrattamenti ripetuti e violenze in casa

Una vicenda grave emerge dalla provincia di Lecce, dove una donna di 40 anni, di origini peruviane, è indagata per maltrattamenti pluriaggravati nei confronti della figlia di nove anni.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, la madre avrebbe messo in atto condotte violente e reiterate tra il 2024 e il 2025, violando i doveri legati alla responsabilità genitoriale.

Le modalità delle violenze: oggetti lanciati, morsi e minacce

Nel capo d’imputazione vengono descritti episodi particolarmente gravi.

La donna, spesso sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe:

  • lanciato oggetti contro la bambina, inclusi bicchieri di vetro
  • colpito la figlia provocandole ematomi
  • morso la minore in più occasioni
  • urlato e rimproverato anche senza motivi apparenti

In alcuni casi, la bambina sarebbe riuscita a evitare i colpi, ma non sempre.

“Mi metteva un asciugamano in bocca”: il racconto della bambina

Tra gli episodi più inquietanti, emerge il tentativo di impedire alla bambina di piangere o chiedere aiuto.

Secondo quanto riferito, la madre avrebbe inserito un asciugamano in bocca alla figlia, con il rischio di soffocamento, per evitare che le urla potessero essere sentite all’esterno.

Le dichiarazioni della minore, raccolte con le garanzie previste, sono state confermate anche in sede di incidente probatorio.

L’indagine: decisiva la denuncia della zia

A far emergere la situazione è stata la zia paterna della bambina.

Dopo aver raccolto le confidenze della minore e documentato le lesioni, la donna si è rivolta a un centro antiviolenza e successivamente alle autorità.

Da lì è partita l’indagine della Procura di Lecce, che ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

La bambina ora in comunità: “Qui sto bene”

Nel frattempo, il Tribunale per i minorenni ha disposto l’allontanamento della bambina dall’abitazione familiare.

La minore è stata collocata in una comunità protetta, dove – secondo quanto emerso – avrebbe ritrovato una condizione di maggiore serenità.

Parallelamente è stato avviato anche un procedimento civile per valutare eventuali provvedimenti sulla responsabilità genitoriale.

La posizione della madre e i prossimi sviluppi

La donna, assistita dal proprio legale, ha sempre respinto le accuse, sostenendo una versione alternativa dei fatti.

Secondo la difesa, la bambina sarebbe stata influenzata dal padre.

Ora, con la chiusura delle indagini, la 40enne ha venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogata.

Il caso potrebbe approdare a breve in aula.

Un caso che riaccende l’attenzione sulla tutela dei minori

La vicenda riporta al centro il tema della protezione dei minori e dell’importanza delle segnalazioni tempestive.

Determinante, in questo caso, è stato l’intervento di un familiare che ha permesso di far emergere una situazione di presunta violenza domestica.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Ex calciatori del Bra indagati per violenza di gruppo e revenge: la ragazza tentò il suicidio

Apr 10, 2026 Redazione
Attualità

Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Bologna: è in coma al Maggiore

Apr 10, 2026 Redazione
Attualità

Scontro frontale sulla Bradanica: morti padre e figlio, tragedia nel Potentino: chi sono le vittime

Apr 9, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Bimba maltrattata e zittita con un asciugamano: madre indagata nel Leccese

Attualità

Ex calciatori del Bra indagati per violenza di gruppo e revenge: la ragazza tentò il suicidio

Attualità

Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Bologna: è in coma al Maggiore

Attualità

Scontro frontale sulla Bradanica: morti padre e figlio, tragedia nel Potentino: chi sono le vittime

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.