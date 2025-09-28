Montenero di Bisaccia, Ilaria Forgione muore in un incidente nel giorno del compleanno: era incinta

Ilaria Forgione è deceduta il giorno del suo compleanno in un tragico incidente a Montenero di Bisaccia

La tragedia sulla SP55: la venticinquenne era all’ottavo mese di gravidanza

Un pomeriggio di dolore immenso a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Domenica 28 settembre, lungo la strada provinciale 55, un’auto si è ribaltata provocando la morte di Ilaria Forgione, 25 anni, incinta all’ottavo mese. Per un tragico scherzo del destino la giovane è deceduta nel giorno del suo compleanno.

La giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al compagno e a un 16enne. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha urtato un muretto in cemento ed è finito fuori strada, ribaltandosi più volte.

Inutili i soccorsi

L’impatto è stato devastante. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i passeggeri, ma per Ilaria non c’è stato nulla da fare: è rimasta schiacciata sotto l’auto. Inutili i tentativi di rianimazione, né lei né il bambino che portava in grembo hanno potuto essere salvati.

Gli altri due passeggeri sono stati trasportati d’urgenza al San Timoteo di Termoli: il compagno con lesioni serie ma non in pericolo di vita, il ragazzo con ferite più lievi.

Le parole della sindaca

Sul luogo della tragedia è arrivata anche la sindaca di Montenero, Simona Contucci, che ha parlato di “un dolore enorme, una tragedia che sconvolge tutta la comunità”.

Il comune si prepara a proclamare il lutto cittadino per ricordare Ilaria Forgione, una giovane donna che stava per diventare madre e che molti descrivono come solare e amata da tutti.

La ricostruzione dei Vigili del Fuoco

Secondo la prima ricostruzione, la Golf avrebbe urtato un muretto della tubazione idrica, provocando il ribaltamento e persino una fuoriuscita d’acqua. I pompieri hanno dovuto utilizzare cuscini di sollevamento per liberare la vittima incastrata sotto il veicolo.

L’ipotesi è che la causa possa essere stata una distrazione, un malore o un guasto meccanico. Ma saranno gli accertamenti dei Carabinieri a chiarire l’esatta dinamica.

Una comunità sotto shock

Il dolore a Montenero di Bisaccia è palpabile. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e delle chat locali. Molti concittadini hanno espresso vicinanza alla famiglia Forgione, sottolineando come la perdita sia “doppia”: una giovane vita e un bambino mai nato.

Strada chiusa e indagini in corso

La SP55 è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. I carabinieri della stazione di Montenero e della compagnia di Termoli hanno aperto un fascicolo per ricostruire le cause.

Nei prossimi giorni sarà fissata la data dei funerali, che si preannunciano come un momento di dolore collettivo per l’intera comunità molisana.