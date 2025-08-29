Notizie Audaci

Tragedia a Nettuno, scontro frontale su via Santa Maria Goretti: muore il 24enne Alessandro Cenci

DiRedazione

Pubblicato: 29 Ago, 2025 - ore: 17:24 #incidente, #Nettuno
Il 24enne Alessandro Cenci è deceduto in un grave incidente stradale a NettunoIl 24enne Alessandro Cenci è deceduto in un grave incidente stradale a Nettuno

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito un 65enne

Un’alba segnata dalla tragedia. A Nettuno, lungo via Santa Maria Goretti, un violento scontro frontale ha provocato la morte di Alessandro Cenci, giovane di 24 anni originario della cittadina balneare. L’impatto ha coinvolto anche un uomo di 65 anni, rimasto gravemente ferito.

La dinamica dello scontro

L’incidente si è verificato intorno alle 6:30 del mattino di venerdì 29 agosto, su un tratto stretto e rettilineo della provinciale che collega Nettuno a Latina. Alessandro viaggiava a bordo di una Toyota Yaris diretto verso il capoluogo pontino, quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un Pick Up da lavoro guidato dal 65enne all’altezza del civico 208.

L’urto è stato devastante: le due vetture sono rimaste completamente accartocciate.

I soccorsi sul posto

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Anzio, che hanno lavorato a lungo per estrarre i conducenti dalle lamiere. Per Alessandro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: secondo i sanitari del 118, sarebbe morto pochi minuti dopo l’impatto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il 65enne, in condizioni critiche, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Le indagini della Polizia Stradale

Gli agenti della Polizia Stradale del posto mobile di Nettuno, supportati dalla Polizia Locale e da una volante del commissariato di Anzio-Nettuno, hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Entrambe le auto sono state poste sotto sequestro. Gli inquirenti stanno verificando se alla base dello scontro vi siano state distrazioni, alta velocità o un malore.

Una tragedia che colpisce la comunità

La morte improvvisa di Alessandro Cenci, giovane conosciuto e stimato a Nettuno, ha scosso profondamente la comunità locale. Amici e conoscenti lo ricordano come un ragazzo solare, pieno di progetti per il futuro.

Il tragico incidente di Nettuno riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcune strade provinciali, spesso teatro di scontri gravi a causa della conformazione del manto stradale. La comunità piange la perdita di Alessandro, mentre le indagini dovranno chiarire le cause che hanno portato a un epilogo così drammatico.

