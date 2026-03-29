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Esce dall’ospedale di Castellammare e si mette alla guida, poi lo schianto mortale in galleria: la sequenza che inquieta

DiRedazione

Pubblicato: 29 Mar, 2026 - ore: 23:27 #incidente Vico Equense, #Nicola Savarese
Nicola SavareseNicola Savarese

Vico Equense, cosa è successo davvero nella galleria di Seiano?

Un malore, una visita in ospedale, poi il ritorno verso casa. Una sequenza apparentemente normale che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in tragedia.

Nicola Savarese, 54 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la Strada Statale 145 Sorrentina, all’interno della galleria di Seiano.

Era appena uscito dal pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Il punto chiave: dall’ospedale alla tragedia in pochi minuti

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era recato in ospedale per un malore.

Dopo i controlli sanitari, attorno alla mezzanotte, avrebbe deciso di tornare autonomamente a casa, a Vico Equense.

Un tragitto breve, abituale.

Ma proprio lungo quel percorso, all’altezza della Galleria Santa Maria di Pozzano, qualcosa è andato storto.

La dinamica: perdita di controllo e impatto fatale

Mentre si trovava in galleria, Savarese avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, finendo contro le strutture della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo sarebbe morto sul colpo, senza possibilità di intervento.

L’ipotesi del malore: cosa stanno verificando gli investigatori

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un malore improvviso mentre era alla guida.

Un elemento che collegherebbe direttamente la visita al pronto soccorso con quanto accaduto pochi minuti dopo.

Ma al momento si tratta solo di una pista.

La polizia di Stato di Pompei, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica.

Accertamenti e autopsia: cosa succede ora

Le indagini si concentrano su più fronti:

  • le condizioni dell’uomo prima di lasciare l’ospedale
  • eventuali cause tecniche dell’incidente
  • possibili elementi esterni

La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, che sarà fondamentale per chiarire se un malore abbia avuto un ruolo determinante.

Una comunità sotto shock

La notizia si è diffusa rapidamente a Vico Equense, dove Savarese era molto conosciuto.

La sua famiglia, legata all’imprenditoria locale, è stimata sul territorio.

In poche ore, incredulità e dolore hanno lasciato spazio a un sentimento comune: una tragedia difficile da accettare.

Una strada già segnata da incidenti

La galleria di Seiano e l’intera Statale Sorrentina non sono nuove a episodi simili.

Si tratta di un’arteria fondamentale, ma anche un tratto considerato critico, teatro negli anni di numerosi incidenti, anche mortali.

Ogni volta, si riapre lo stesso dibattito: sicurezza, controlli, interventi strutturali.

E ogni volta, resta la sensazione che qualcosa non basti.

Una tragedia che lascia domande aperte

La morte di Nicola Savarese aggiunge un nuovo capitolo a una lunga serie di incidenti.

Ma questa volta c’è un elemento in più: quella visita in ospedale, poche ore prima.

Una coincidenza? O un dettaglio decisivo?

Le risposte arriveranno dagli accertamenti. Ma intanto resta una certezza:
un ritorno a casa che non si è mai concluso.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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