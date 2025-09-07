Notizie Audaci

Villa Santa Lucia in lacrime: Giuseppe “Gneppo” Risi muore a 37 anni nello schianto a pochi passi da casa

Pubblicato: 7 Set, 2025 - ore: 16:36 #incidente, #Villa Santa Lucia
Incidente mortale in via Verdi per Giuseppe Risi nel frusinate

Una tragedia nel cuore della notte

Villa Santa Lucia si è svegliata avvolta nel dolore per la morte improvvisa di Giuseppe Risi, conosciuto da tutti come “Gneppo”. Un incidente stradale terribile, avvenuto in via Verdi nella notte tra sabato e domenica, ha spezzato la vita del 37enne, molto noto e amato nella comunità. Alla guida della sua Opel Meriva, Risi ha perso il controllo del veicolo poco distante dalla propria abitazione, finendo contro un albero ad alto fusto. L’impatto è stato devastante e, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

Un dramma che si aggiunge a quello accaduto quasi in contemporanea a Cassino, dove un ragazzo di 19 anni, Francesco Marrocco, ha perso la vita in un altro incidente. Due tragedie a pochi chilometri di distanza che hanno gettato nello sconforto l’intero territorio.

Chi era Giuseppe Risi?

Giuseppe era conosciuto con affetto da tutti come “Gneppo”. Un soprannome che, a Villa Santa Lucia, non aveva bisogno di spiegazioni. Sempre con il sorriso sulle labbra, era un giovane uomo genuino, capace di conquistare chiunque con la sua spontaneità e la battuta pronta.

Era un punto di riferimento per i suoi amici, un compagno di vita per i suoi cari, una figura positiva che sapeva unire le persone. La sua morte improvvisa lascia un vuoto enorme in chi lo ha conosciuto e amato.

Dove e come è avvenuto lo schianto?

L’incidente è avvenuto lungo una strada interna del paese, a pochi metri dalla sua abitazione. Erano circa le 1:30 di notte quando la Opel Meriva di Giuseppe ha sbandato, terminando la corsa contro una quercia secolare.

Alcuni passanti hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia di Cassino, ma la violenza dell’impatto non ha lasciato scampo al 37enne. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire dinamiche e cause dell’incidente.

Il cordoglio del sindaco e della comunità

La notizia ha scosso profondamente Villa Santa Lucia. Il sindaco Orazio Capraro ha espresso pubblicamente il dolore di tutta la comunità con un messaggio carico di affetto:

“Il nostro Gneppo non c’è più. Una notizia che lascia senza fiato, che spezza le parole. Giuseppe era uno di noi, sempre con il sorriso, sempre pronto a regalare allegria. Era un punto di riferimento per gli amici, una presenza sincera e genuina. È così che vogliamo ricordarlo”.

Parole che fotografano con precisione l’impatto che Giuseppe aveva nella vita quotidiana del paese. Non era solo un cittadino, ma una parte viva della comunità.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

