Pellegrini risponde a Magnini a Verissimo: «Mi sono fatta una risata. Sei anni non si cancellano»

Pubblicato: 8 Dic, 2025 - ore: 00:00 #Federica Pellegrini, #Filippo Magnini, #Verissimo
Federica PellegriniFederica Pellegrini

«Sei anni non si cancellano»: la replica elegante (e tagliente)

Federica Pellegrini, ospite da Silvia Toffanin, sorride di fronte alle parole dell’ex. Non sibila, non attacca, non nega. Semplifica:

«Se ha detto certe cose, evidentemente le pensa. Perché dovrebbe mentire? Ma io mi sono fatta una risata.»

Non cancella, non revisiona: sei anni sono sei anni, in una vasca che non si misurava solo in vasche, medaglie e calli sulle mani, ma in viaggi, gesti, rotture e ritorni. «Storia importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi», la definisce. Senza nostalgia, senza vendetta.

È la risposta più sofisticata: non difendersi, non accusare. Sorridere.

Magnini a Belve: «Più no che sì». Pellegrini: «Io non riscrivo il passato»

Filippo Magnini, ospite a Belve, aveva ridimensionato la storia:

«Un amore importante? Oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo.»

Federica Pellegrini non contesta, non si giustifica. La sua versione è opposta ma pacificata:

«Per me è stata una storia importante. Quando stai sei anni con qualcuno, è importante.»

Due ex, due narrative. Due adulti che non vogliono più ferirsi, ma che non condividono la stessa memoria emotiva.

Dal gossip alla vasca: «Mi ha aiutata, non mi ha rovinata»

Il gossip, che spesso divora e distorce, per lei è stato strumento e non condanna:

«Mi ha aiutata a uscire dal mio sport, a farmi conoscere. Per chi pratica uno sport considerato minore, è servito a raccontare altro di me.»

Non vittima, ma stratega. Anche quando gli scatti non erano tutti d’oro olimpico.

La nascita di Matilde e l’incubo sfiorato: «Depressione post partum? Fermata in tempo»

Il vero tema emotivo si apre quando racconta il parto lungo, faticoso, urgente:

«Matilde ci ha messo due giorni a nascere, poi cesareo d’urgenza.»

A casa, i pianti serali, l’ansia, la stanchezza, il corpo che non si riconosce.

«Matteo è stato determinante. Sentì la mia psicologa e intervenne subito. Prima che diventasse qualcosa di più grave.»

È il pezzo non glamour, quello non fotografato. La campionessa che vince, non in vasca, ma nel buio di una cameretta col battito irregolare di una neonata e quello della sua identità che cambia.

Adesso: famiglie, quiete e nessun bisogno di rivincite

Federica con Matteo, Filippo con Giorgia Palmas: due nuovi equilibri, due case separate e complete.

«Ognuno ha la propria vita, la propria famiglia, la propria testa.»

Non è diplomazia, è architettura. Il passato resta, ma non presiede più.

La risata di Federica non minimizza, ma chiude. È la porta morbida su un capitolo rumoroso. Chi ha memoria sa. Chi ha amato, pure.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

