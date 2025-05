Tragedia a Villa Literno: il 50enne Raffaele Iavarone travolto e ucciso da un’auto

Un uomo è stato investito e ucciso in via dei Mille, a Villa Literno

L’impatto fatale in via dei Mille

È accaduto tutto in pochi secondi: Raffaele Iavarone, 50enne del posto, è stato investito nella tarda serata di sabato 18 maggio mentre attraversava via dei Mille a Villa Literno, nei pressi del Bar La Sosta. La strada collega il centro con Casal di Principe. La Lancia Y guidata da un 21enne lo ha centrato in pieno. L’impatto è stato violentissimo: il pedone è deceduto sul colpo, senza possibilità di soccorso.

Il giovane alla guida fugge, poi torna

Subito dopo l’incidente, il giovane conducente si è allontanato, parcheggiando poco lontano. È tornato sul posto solo dopo qualche minuto, evitando così la denuncia per omissione di soccorso. Le autorità lo hanno comunque denunciato per omicidio stradale. I segni di frenata sull’asfalto indicano che l’auto procedeva a velocità sostenuta.

Nessuna telecamera, dinamica da chiarire

Il tratto stradale era illuminato, ma privo di telecamere di sorveglianza. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica esatta del tragico impatto in via dei Mille, a Villa Literno. I testimoni e le eventuali immagini di videosorveglianza dei dintorni saranno fondamentali per capire le responsabilità.