Irene Leardini, travolta e uccisa a Londra mentre era in bici: chi era la 39enne italiana, arrestato camionista

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 22 Gen, 2026 - ore: 16:21 #bici, #incidente, #Irene Leardini, #Londra
Irene Leardini

È morta travolta da un camion mentre era in bicicletta, in una delle strade più trafficate del sud di Londra. Si chiamava Irene Leardini, aveva 39 anni, era originaria di Rimini e da oltre quindici anni viveva nel Regno Unito, dove aveva costruito la sua vita attorno a una passione diventata lavoro: le biciclette.

L’incidente è avvenuto martedì sera intorno alle 20.30, lungo New Cross Road, nel borgo di Lewisham. L’impatto è stato devastante: la donna è morta sul colpo. Alla guida del mezzo pesante c’era un uomo di 47 anni, arrestato dalla polizia londinese con l’accusa di guida imprudente e di aver causato la morte della ciclista.

L’incidente a New Cross Road e l’arresto del camionista

Secondo una prima ricostruzione, Irene Leardini stava percorrendo New Cross Road in sella alla sua bicicletta quando il camion l’ha investita in pieno. Una strada nota per il traffico intenso, soprattutto nelle ore serali.

La Metropolitan Police ha confermato l’arresto del conducente e ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dello scontro. L’uomo si trova in custodia cautelare. Gli inquirenti stanno analizzando eventuali filmati di videosorveglianza e hanno lanciato un appello a testimoni e automobilisti presenti nella zona.

«Sappiamo che c’erano pedoni e altri veicoli nelle vicinanze», ha dichiarato l’ispettore Glen Mera, dell’Unità investigativa sulle collisioni gravi. «Chiunque abbia visto qualcosa o disponga di riprese utili è invitato a contattarci».

Chi era Irene Leardini: da Rimini a Londra, la vita sulle due ruote

Nata a Rimini, Irene Leardini si era laureata in Scienze Motorie all’Università di Bologna. Poi la scelta di trasferirsi a Londra, dove viveva dal 2011. Qui aveva unito sport, tecnica e passione, lavorando come meccanica specializzata nella riparazione e manutenzione delle biciclette.

Da poco tempo aveva aperto una officina tutta sua, diventata un punto di riferimento per ciclisti e appassionati. I suoi profili social raccontano una vita attiva, fatta di sport, piscina, arrampicata e palestra. Un’esistenza dinamica, spezzata all’improvviso sull’asfalto.

Il padre, Adriano Leardini, è stato presidente dell’Ordine dei geometri di Rimini. In queste ore la famiglia è impegnata nelle pratiche per il rientro della salma in Italia.

Le indagini e l’appello della polizia londinese

Il London Ambulance Service è intervenuto alle 20.36, ma per la 39enne non c’era più nulla da fare. La polizia ha ribadito che le indagini sono ancora in corso e che ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo per accertare eventuali responsabilità penali.

Il caso ha suscitato forte attenzione mediatica nel Regno Unito, anche per il tema, sempre più centrale, della sicurezza stradale dei ciclisti nelle grandi città.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

