Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Dramma a Latisana: uccide la moglie con un’accetta e lascia un biglietto ai figli prima di suicidarsi

DiRedazione

Pubblicato: 22 Gen, 2026 - ore: 18:16 #omicidio suicidio Latisana, #Udine
Pensionato uccide la moglie e si toglie la vitaPensionato uccide la moglie e si toglie la vita, nel riquadro Gigi Codotto e la moglie Luigia Rossi

L’80enne Luigi Codotto ha ucciso Luigia Rossi mentre dormiva

Una tragedia familiare sconvolgente si è consumata a Latisana, in provincia di Udine, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie nel sonno per poi togliersi la vita. Le vittime sono Luigi Codotto, detto Gigi, nato nel 1946, e la moglie Luigia Rossi, classe 1948. La coppia lascia tre figli.

A scoprire i corpi, nella mattinata, è stata una parente, entrata nell’abitazione di famiglia per una visita. Davanti a lei si è presentata una scena drammatica, che ha fatto scattare immediatamente l’allarme. “Nulla faceva presagire ad una simile tragedia” – ha riferito Alessio, uno dei figli.

Il delitto in casa: accetta e coltello

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e confermato da fonti qualificate, Luigi Codotto avrebbe colpito la moglie con un’accetta, sorprendendola nel sonno e colpendola violentemente alla testa. Il corpo della donna è stato trovato in camera da letto.

Dopo l’omicidio, l’uomo avrebbe raggiunto un altro ambiente dell’abitazione e si sarebbe tolto la vita utilizzando un coltello. Il suo corpo è stato rinvenuto in soggiorno. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Il biglietto d’addio: “L’ho fatto per amore”

Prima di compiere il gesto, Codotto ha lasciato un biglietto sul tavolo della cucina, scritto con una grafia definita “incerta”. Nel messaggio l’anziano avrebbe confessato l’omicidio con parole che gli inquirenti definiscono ambigue e disturbanti:

“L’ho fatto per amore, non aprite l’acqua, addio figli”.

Proprio il riferimento all’acqua ha indotto le autorità a disporre un immediato sopralluogo dei vigili del fuoco di Latisana, che hanno ispezionato sia l’impianto idrico sia quello di riscaldamento a gas. I controlli non hanno evidenziato alcuna anomalia, consentendo così a carabinieri e medico legale di completare i rilievi scientifici.

Indagini in corso e rilievi nell’abitazione

All’interno della casa, disposta su due piani, sono al lavoro i carabinieri dell’Arma, impegnati nei rilievi tecnici e nella ricostruzione delle ultime ore di vita della coppia. Sul posto è giunto anche il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, per seguire da vicino gli sviluppi della vicenda.

Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. Le indagini si concentrano ora sul contesto familiare, sanitario e psicologico che potrebbe aver preceduto il gesto estremo.

Il cordoglio della politica: “Tragedia che scuote la comunità”

Sulla vicenda è intervenuto anche Walter Rizzetto, coordinatore di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro della Camera:

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la tragedia familiare che si è compiuta oggi a Latisana. Una vicenda che sconvolge la nostra comunità e richiama tutti, istituzioni e società, a un impegno ancora più forte per prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne”.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Paolo Mendico, suicidio a scuola: sospesa preside del Pacinotti, i diari del 14enne e la risposta della prof

Gen 22, 2026 Redazione
Attualità

Irene Leardini, travolta e uccisa a Londra mentre era in bici: chi era la 39enne italiana, arrestato camionista

Gen 22, 2026 Renato Valdescala
Attualità

Schiava per 25 anni in casa di una madre con 10 figli: ‘Viveva di avanzi, lavandosi di nascosto di notte’

Gen 21, 2026 Renato Valdescala

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Dramma a Latisana: uccide la moglie con un’accetta e lascia un biglietto ai figli prima di suicidarsi

Gossip e TV

Bianca Balti in lacrime denuncia l’Iran: ‘Uccidono i civili per strada e negli ospedali’

Attualità

Paolo Mendico, suicidio a scuola: sospesa preside del Pacinotti, i diari del 14enne e la risposta della prof

Notizie Audaci

‘Non gli avrebbe tolto il figlio’: Federica Torzullo uccisa dal marito, i dubbi della sorella, sentiti i genitori

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.