Los Angeles in fiamme: il racconto social delle star in fuga, 100mila evacuati e 5 vittime

Più di 100.000 persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione obbligatoria e altre 100.000 sono state avvertite che presto potrebbero essere costrette a fuggire per l’incendio Eaton, che si è sviluppato meno di 24 ore fa nella zona di Altadena, nell’entroterra a nord di Los Angeles. Lo ha detto il sindaco della vicina Pasadena, Victor Gordo, in conferenza stampa. Questo è l’incendio che ha provocato le cinque vittime che si sono registrate finora in tutta l’area di Los Angeles.

Paris Hilton's Malibu House Burned Down in Wildfire. 😮‼️ pic.twitter.com/8oce7nC54q — DramaAlert (@DramaAlert) January 8, 2025

L’incendio Eaton sta devastando Los Angeles: ordine di evacuazione obbligatoria per 100mila persone, 5 morti

Le stelle di Los Angeles fuggono dalla città in fiamme. Star del cinema, musicisti e altre celebrità tra le decine di migliaia di persone colpite dagli incendi che stanno devastando la metropoli mentre l’industria dell’intrattenimento subisce una battuta d’arresto in mezzo al caos. La capitale dello spettacolo è stata assediata da numerosi incendi ancora fuori controllo, con eventi hollywoodiani, tra cui una sfarzosa cerimonia di premiazione e la prima del film di Pamela Anderson, che sono state cancellate, mentre i vigili del fuoco combattono contro le fiamme alimentate da venti da uragano.

Centinaia di case sono state distrutte nell’elegante zona di Pacific Palisades, uno dei luoghi preferiti dalle celebrità, dove le case multimilionarie sono adagiate su splendide colline, mentre altri incendi si sono sviluppati nel nord della città.

BREAKING: New brush fire just popped up out of nowhere near the Hollywood sign pic.twitter.com/G0jBqKVlwf — End Wokeness (@EndWokeness) January 9, 2025

In fuga anche il vice presidente Kamala Harris, Paris Hilton: ‘Sto vedendo bruciare in diretta tv la mia casa di Malibù’

Le star affidano ai social le forti emozioni provate nel veder spazzare via dal fuoco le loro case. Non è stata risparmiata nemmeno la casa della vicepresidente Kamala Harris. Tra le ‘vittime’ delle evacuazioni dovute agli incendi anche Paris Hilton: “Il cuore spezzato oltre ogni dire. Sedermi con la mia famiglia, guardare le notizie e vedere la nostra casa a Malibù bruciare in diretta tv è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare” – ha scritto su Instagram.

“Questa casa è dove abbiamo costruito così tanti ricordi preziosi. É dove Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove abbiamo sognato di costruire una vita di ricordi con London” – ha aggiunto Hilton. L’ex star di “The Hills” Heidi Montag ha condiviso un emozionante video su TikTok in cui rivela che la sua casa era andata a fuoco. “Mi dispiace tanto che la nostra casa non ci sia più” – ha spiegato trattenendo a stento le lacrime. Pratt ha anche raccontato, sempre su Instagram, che anche la casa dei suoi genitori è andata a fuoco.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Heidi Montag: ‘La mia casa non c’è più’, la cantante Mandy Moore ha raccontato la fuga con i figli e gli animali domestici

L’attore di “General Hospital” Cameron Mathison ha condiviso un video su Instagram in cui mostra la devastazione lasciata dall’incendio. “Siamo al sicuro”, ha scritto. “Ma questo è ciò che resta della nostra bella casa. La casa in cui sono cresciuti i nostri figli e dove un giorno avrebbero voluto crescere i loro”, ha aggiunto mostrando il video dell’incendio. La star di “Frozen”, Josh Gad, ha condiviso sui social un video delle fiamme: “Spero che tutti stiano al sicuro stasera nelle aree colpite dall’incendio a Los Angeles” – l’auspicio.

Mandy Moore, la cantante e attrice di “This Is Us”, ha raccontato ai suoi follower su Instagram di essere fuggita con i suoi figli e animali domestici da un incendio che ha “raso al suolo” il quartiere di Altadena. “La mia dolce casa. Sono devastata per chi ha perso così tanto” – ha scritto sotto un video. L’attore James Woods, vincitore di un Emmy, ha postato un video su X che mostra le fiamme che inghiottono alberi e cespugli vicino alla sua casa di Pacific Palisades mentre si prepara a lasciarla.

“Non potevo credere che la nostra bella casetta sulle colline avesse resistito così a lungo. É come perdere una persona cara” – ha detto Woods. La star di “Star Wars” Mark Hamill ha raccontato ai suoi follower su Instagram di essere fuggito dalla sua casa di Malibu con la moglie e il cane, scappando lungo una strada fiancheggiata da incendi attivi.

Rick Caruso, billionaire real estate developer, called into LA local news:



“This is like a third world country… there is no water coming out of the fire hydrants. LA Mayor Karen Bass is on a foreign trip to Ghana.”pic.twitter.com/iOjXPkWcko — Geiger Capital (@Geiger_Capital) January 8, 2025

Le nomination per gli Oscar posticipate al 19 gennaio

Anche il premio Oscar Jamie Lee Curtis è stata costretta ad evacuare, scrivendo poi su Instagram: “Il nostro amato quartiere e’ scomparso. La nostra casa e’ al sicuro. Tanti altri hanno perso tutto”. L’annuncio delle nomination agli Oscar, cerimonia prevista il 17 gennaio, sarà posticipata al prossimo 19 gennaio a causa dei devastanti incendi che hanno colpito Los Angeles. Lo ha deciso l’Hollywood Academy.

Heavenly Father, we lift up the families impacted by the fires in Los Angeles. Comfort those who have lost homes and loved ones, bring healing to the injured, and strengthen first responders. Provide peace, protection, and provision for every need. May Your presence bring hope… pic.twitter.com/ivXiN8wr5O — American Citizen 🇺🇸 (@realtalkstruth) January 8, 2025

🚨 #BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles



This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025