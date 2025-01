Cagliari, 84enne guida per 10 chilometri contromano e provoca un incidente: 2 feriti

Incidente sull'Asse Mediano a Cagliari

Un uomo di 84 anni, alla guida di una Renault Megane, ha percorso contromano quasi dieci chilometri sull’Asse Mediano a Cagliari, causando nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio un violento scontro frontale con una Renault Clio condotta da un giovane di 28 anni. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’autovelox di Genneruxi

Entrambi i conducenti sono rimasti gravemente feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. L’episodio e’ avvenuto intorno all’una, quando l’anziano, residente a Villaspeciosa, ha imboccato la statale 131 dir in senso contrario all’altezza di MediaWorld, proseguendo lungo l’Asse Mediano di Cagliari e mettendo in grave pericolo gli automobilisti in transito.

Numerose segnalazioni al 113 hanno attivato un intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno cercato di intercettare il veicolo. L’84enne è stato portato al Brotzu, il ragazzo al Policlinico di Monserrato.