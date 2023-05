Maltempo Romagna: 70enne muore a Cesena, moglie dispersa, anziano annega in casa a Forlì

L’ondata di maltempo che sta imperversando sull’Emilia Romagna ha seminato morte, paura e danni. Due le vittime delle esondazioni provocate dalle piogge che si sono abbattute senza sosta nella giornata di martedì 16 maggio.

Sauro Manuzzi e la moglie sono stati travolti dal fiume in piena mentre raggiungevano la loro azienda

A Ronta di Cesena in via Masiera Seconda è stato trovato morto un uomo di 70 anni, Sauro Manuzzi, il cui corpo esanime è stato recuperato dai vigili del fuoco. Era sceso in strada con la moglie, Palma Maraldi conosciuta come Marinella, per recarsi nella vicina azienda di erbe aromatiche che gestiscono da tempo. La coppia è stata travolta dal fiume in piena tra Ronta e San Martino in Fiume.

Un uomo è annegato nella sua abitazione dopo l’esondazione del fiume Montone, salvata la moglie

La donna risulta dispersa moglie la prefettura di Forlì-Cesena. A far scattare l’allarme è stata la figlia della coppia. L’altra vittima dell’ondata di maltempo è stata registrata a Forlì dove un uomo è annegato nella sua abitazione dopo l’esondazione del fiume Montone.

L’anziano viveva in una casa di campagna con la moglie che è stata invasa dall’acqua. Lui è rimasto al piano inferiore dell’abitazione mentre la consorte è riuscita a salire al piano più alto. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato soltanto dopo laboriose ricerche.