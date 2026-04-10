Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Ex calciatori del Bra indagati per violenza di gruppo e revenge: la ragazza tentò il suicidio

DiRedazione

Pubblicato: 10 Apr, 2026 - ore: 16:05 #Bra, #revenge porn, #violenza
La violenza si è consumata durante la festa per la promozione in C del BraLa violenza si è consumata durante la festa per la promozione in C del Bra

L’inchiesta della Procura di Asti: tre calciatori indagati dopo la festa per la C

Tre ex giocatori del Bra sono indagati per violenza sessuale di gruppo, mentre per uno di loro si aggiunge anche l’accusa di diffusione illecita di immagini sessuali.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Asti, è partita dalla denuncia di una studentessa universitaria.

Secondo quanto emerso, le accuse riguardano fatti avvenuti la sera del 30 maggio scorso, negli ultimi giorni della stagione che aveva visto la squadra cuneese conquistare la promozione in Serie C.

Chi sono gli indagati e le accuse contestate

Gli indagati sono:

  • Fausto Perseu, 23 anni, oggi al Giulianova
  • Alessio Rosa, 22 anni, attualmente al Ligorna
  • Christ Jesus Mawete, 20 anni, ora al Livorno

Per Rosa, in particolare, la Procura contesta anche la presunta realizzazione e diffusione di video e immagini a contenuto sessuale, che sarebbero stati condivisi in una chat privata.

Il racconto della giovane e la ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, la giovane avrebbe incontrato uno dei calciatori durante una serata con amiche.

Successivamente avrebbe accettato l’invito a raggiungere l’alloggio condiviso da alcuni giocatori della squadra.

Lì, secondo l’accusa, sarebbe stata raggiunta anche dagli altri due indagati.

Nel capo d’imputazione si evidenzia che la ragazza si trovasse in una condizione di inferiorità fisica e psichica, legata anche allo stato di ebbrezza.

Il video e l’incidente probatorio

Tra gli elementi acquisiti nell’indagine vi sarebbe anche un video girato durante la serata.

Nel filmato, secondo quanto emerso, si sentirebbe uno degli indagati rivolgersi alla ragazza con una frase che farebbe riferimento al timore di essere accusato.

La giovane, nel corso dell’incidente probatorio, ha confermato le accuse.

Il giorno successivo ai fatti ha presentato denuncia.

Le condizioni della vittima e il percorso di cura

Durante la fase delle indagini, la studentessa ha attraversato un periodo estremamente difficile.

Secondo quanto riferito, è stata più volte ricoverata in ospedale dopo aver tentato il suicidio. Attualmente è seguita in un percorso di cura e ha temporaneamente sospeso gli studi.

Un elemento che evidenzia l’impatto profondo della vicenda sul piano personale e psicologico.

Le difese e la richiesta di rito abbreviato

Le difese dei tre calciatori respingono ogni accusa, sostenendo la totale assenza di responsabilità penale.

Nelle ultime ore è stata formalizzata la richiesta di rito abbreviato, che potrebbe portare a una definizione del procedimento con tempi più rapidi.

La posizione della società Giulianova

In merito alla vicenda, il Giulianova Calcio – attuale squadra di uno degli indagati – ha diffuso una nota ufficiale.

La società ha espresso ferma condanna verso ogni forma di violenza, sottolineando però che l’accertamento delle responsabilità spetta esclusivamente alla magistratura.

È stato inoltre avviato un confronto interno con il calciatore coinvolto, in attesa degli sviluppi giudiziari.

Un caso delicato tra giustizia e attenzione mediatica

La vicenda resta estremamente delicata e ancora in fase di accertamento.

Da un lato le accuse della giovane, dall’altro la posizione delle difese: sarà il percorso giudiziario a chiarire responsabilità e dinamiche.

Nel frattempo, il caso continua a suscitare attenzione, intrecciando temi sensibili come la violenza, la tutela delle vittime e l’uso improprio delle immagini intime.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Bologna: è in coma al Maggiore

Apr 10, 2026 Redazione
Attualità

Scontro frontale sulla Bradanica: morti padre e figlio, tragedia nel Potentino: chi sono le vittime

Apr 9, 2026 Redazione
Attualità

Morti di Pietracatella, il padre rompe il silenzio: ‘Ho la coscienza a posto’

Apr 9, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Ex calciatori del Bra indagati per violenza di gruppo e revenge: la ragazza tentò il suicidio

Attualità

Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Bologna: è in coma al Maggiore

Attualità

Scontro frontale sulla Bradanica: morti padre e figlio, tragedia nel Potentino: chi sono le vittime

Attualità

Morti di Pietracatella, il padre rompe il silenzio: ‘Ho la coscienza a posto’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.