San Michele di Serino in lutto, a Roma per un nuovo lavoro: muore a 34 anni Marco Renzulli

Marco Renzulli

L’atroce destino di Marco Renzulli

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di San Michele di Serino, piccolo centro dell’Irpinia. Marco Renzulli, 34 anni appena compiuti a giugno, è morto a Roma a causa di un infarto improvviso. Una scomparsa inaspettata che ha gettato nello sconforto chi lo conosceva e chi, fino a poche ore prima, ne condivideva speranze e progetti per il futuro.

Un futuro spezzato

Marco Renzulli si trovava nella capitale da alcuni giorni: lì avrebbe dovuto iniziare a breve un nuovo lavoro e trasferirsi stabilmente insieme alla compagna Ilenia, con la quale stava costruendo un percorso di vita. Proprio il momento che segnava l’inizio di una nuova fase è stato interrotto da un destino crudele e beffardo.

Cordoglio sui social

La notizia del decesso è arrivata rapidamente in paese, diffondendosi con incredulità tra amici e conoscenti. «Ciao Marco, ci rivedremo», ha scritto un amico su Facebook, esprimendo un dolore condiviso da un’intera comunità. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio, ricordi affettuosi e parole di vicinanza alla famiglia.

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo solare, gentile, sempre pronto a regalare un sorriso. Una presenza positiva che sapeva farsi voler bene.

La comunità in lutto

Il suo improvviso arresto cardiaco ha colto tutti di sorpresa: non vi erano segnali che facessero presagire un epilogo così drammatico. La comunità di San Michele di Serino si è subito stretta attorno ai genitori, ai fratelli e alla compagna, cercando di offrire sostegno e conforto in un momento di dolore difficile da elaborare.

I funerali

Sconvolti papà Marino, mamma Anna e la sorella Olga che lo piangono con l’adorata compagna Ilenia. La salma di Marco è ora attesa per il rientro in Irpinia, dove saranno celebrate le esequie. Sarà un ultimo saluto partecipato, carico di affetto e lacrime, per un giovane che lascia un vuoto incolmabile.

La camera ardente sarà allestita mercoledì 3 settembre dalle 8:00 presso le Onoranze Funebri Irpinia, a Mercogliano. I funerali saranno celebrati alle 16:00 alla chiesa di San Michele Arcangelo in San Michele di Serino.