San Michele di Serino in lutto, a Roma per un nuovo lavoro: muore a 34 anni Marco Renzulli

Pubblicato: 2 Set, 2025 - ore: 23:59 #malore, #Roma, #San Michele di Serino
L’atroce destino di Marco Renzulli

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di San Michele di Serino, piccolo centro dell’Irpinia. Marco Renzulli, 34 anni appena compiuti a giugno, è morto a Roma a causa di un infarto improvviso. Una scomparsa inaspettata che ha gettato nello sconforto chi lo conosceva e chi, fino a poche ore prima, ne condivideva speranze e progetti per il futuro.

Un futuro spezzato

Marco Renzulli si trovava nella capitale da alcuni giorni: lì avrebbe dovuto iniziare a breve un nuovo lavoro e trasferirsi stabilmente insieme alla compagna Ilenia, con la quale stava costruendo un percorso di vita. Proprio il momento che segnava l’inizio di una nuova fase è stato interrotto da un destino crudele e beffardo.

Cordoglio sui social

La notizia del decesso è arrivata rapidamente in paese, diffondendosi con incredulità tra amici e conoscenti. «Ciao Marco, ci rivedremo», ha scritto un amico su Facebook, esprimendo un dolore condiviso da un’intera comunità. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio, ricordi affettuosi e parole di vicinanza alla famiglia.

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo solare, gentile, sempre pronto a regalare un sorriso. Una presenza positiva che sapeva farsi voler bene.

La comunità in lutto

Il suo improvviso arresto cardiaco ha colto tutti di sorpresa: non vi erano segnali che facessero presagire un epilogo così drammatico. La comunità di San Michele di Serino si è subito stretta attorno ai genitori, ai fratelli e alla compagna, cercando di offrire sostegno e conforto in un momento di dolore difficile da elaborare.

I funerali

Sconvolti papà Marino, mamma Anna e la sorella Olga che lo piangono con l’adorata compagna Ilenia. La salma di Marco è ora attesa per il rientro in Irpinia, dove saranno celebrate le esequie. Sarà un ultimo saluto partecipato, carico di affetto e lacrime, per un giovane che lascia un vuoto incolmabile.

La camera ardente sarà allestita mercoledì 3 settembre dalle 8:00 presso le Onoranze Funebri Irpinia, a Mercogliano. I funerali saranno celebrati alle 16:00 alla chiesa di San Michele Arcangelo in San Michele di Serino.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

