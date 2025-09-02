Camerota, tragedia a tavola: 61enne muore soffocata da un boccone di mozzarella

Maria Gabriella Mercaldo è morta soffocata da un boccone di mozzarella

La 61enne Maria Gabriella Mercaldo era in vacanza nella frazione di Lentiscosa

Un pranzo in famiglia si è trasformato in tragedia a Lentiscosa, frazione di Camerota, nel Salernitano. Maria Gabriella Mercaldo, 61 anni, originaria di Benevento, è morta soffocata da un boccone di mozzarella. Nonostante il pronto intervento dei familiari e dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

La donna stava pranzando insieme ai parenti nella sua abitazione di vacanza. Durante il pasto, un boccone le è andato di traverso, ostruendo le vie respiratorie. I familiari hanno tentato disperatamente di aiutarla, ma la situazione è precipitata in pochi secondi.

L’arrivo dei soccorsi

Immediata la chiamata al 118, con i sanitari giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: la 61enne è deceduta poco dopo per soffocamento.

I rilievi dei carabinieri

I carabinieri hanno svolto i rilievi di rito per accertare le circostanze della morte. Visto il quadro chiaro e accidentale, non si esclude che la magistratura autorizzi già nelle prossime ore la restituzione della salma ai familiari per i funerali.

Una comunità sotto choc

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Camerota, dove la famiglia Mercaldo era solita trascorrere le vacanze. Il legame con il Cilento era forte: da tempo avevano acquistato un’abitazione nella zona. Il dolore e l’incredulità hanno colpito non solo i familiari ma anche amici e vicini, increduli per la fatalità dell’accaduto.

Un precedente a Marcianise

Un episodio simile si era verificato pochi giorni prima a Marcianise, dove una donna di 62 anni, Lucia Valentino, era morta per soffocamento da cibo in circostanze analoghe. Un tragico richiamo alla fragilità di incidenti domestici che, seppur banali in apparenza, possono rivelarsi fatali.

Il dramma di Camerota mette in evidenza quanto anche un gesto quotidiano come mangiare possa trasformarsi in tragedia. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Maria Gabriella Mercaldo, colpita da una perdita improvvisa e straziante.