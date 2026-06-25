Scomparso dopo essere uscito dal lavoro per una sigaretta, Mario Duchi è stato ritrovato: l’annuncio della famiglia

Mario Duchi

Si erano perse le sue tracce dal 21 giugno a Portici, il caso era approdato anche a Chi l’ha visto?

Si chiude con un lieto fine la vicenda di Mario Duchi, il 53enne scomparso da Portici nella mattinata del 21 giugno dopo essersi allontanato dal panificio dove lavorava. Dopo giorni di ricerche, appelli sui social e la mobilitazione di Chi l’ha visto?, è arrivata la notizia che tutti aspettavano: l’uomo è stato ritrovato ed è in buone condizioni.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi familiari attraverso un messaggio diffuso sui social, con cui hanno ringraziato tutte le persone che hanno contribuito alle ricerche e condiviso gli appelli.

Il ritrovamento a Napoli

Secondo quanto comunicato dalla famiglia, Mario Duchi è stato soccorso da un conoscente a Napoli. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento, ma la notizia più importante è che il 53enne sta bene.

L’annuncio ha posto fine a giorni di grande apprensione per parenti, amici e conoscenti, che non avevano mai smesso di cercarlo.

L’appello a Chi l’ha visto?

Il caso era stato affrontato anche durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto?, dove la sorella Annamaria aveva ricostruito gli ultimi momenti prima della scomparsa.

Secondo il suo racconto, Mario era uscito dal panificio poco prima delle cinque del mattino per fumare una sigaretta, ma non aveva più fatto ritorno al lavoro.

Durante la trasmissione era stato lanciato anche un toccante appello.

“Mario, quello che è successo è successo. Per favore ritorna, i problemi si affrontano e tutto passa.”

Le difficoltà personali

Nel corso della trasmissione era emerso che il 53enne stava attraversando un periodo particolarmente delicato, anche a causa di uno sfratto, situazione che avrebbe potuto influire sul suo stato emotivo.

La famiglia aveva inoltre spiegato che Mario si era allontanato senza documenti e senza telefono cellulare, circostanze che avevano reso ancora più complicate le ricerche.

Il messaggio della famiglia

Dopo il ritrovamento, i parenti hanno voluto condividere poche parole ma piene di sollievo.

“Sta bene l’uomo che il 21 giugno si era allontanato in circostanze allarmanti da Portici. È stato soccorso da un conoscente a Napoli. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato a diffondere gli appelli.”

La vicenda si conclude così nel migliore dei modi, dopo giorni di angoscia che avevano coinvolto un’intera comunità.