Mattia Testi scomparso nel nulla a 19 anni, droni ed elicottero in volo: si cerca senza sosta a Spinea

Mattia Testi

Il giovane è sparito da giorni. Attivate squadre specializzate, unità cinofile e un posto di comando avanzato per coordinare le ricerche

Ore di apprensione nel Veneziano per la scomparsa di Mattia Testi, il 19enne residente a Spinea di cui non si hanno più notizie dalla giornata del 4 giugno. Con il passare dei giorni e l’assenza di qualsiasi segnale, le ricerche sono state progressivamente intensificate fino a coinvolgere una vasta macchina dei soccorsi.

Da oggi pomeriggio sono entrati in azione anche i vigili del fuoco con personale specializzato, affiancando i carabinieri che stanno lavorando al caso fin dalle prime ore successive alla denuncia presentata dai familiari.

L’ultimo avvistamento e il telefono irraggiungibile

L’ultimo contatto certo con il giovane sarebbe avvenuto in via Bennati, a Spinea. Da quel momento il cellulare di Mattia risulta irraggiungibile e ogni tentativo di rintracciarlo si è rivelato finora inutile.

Un elemento che alimenta la preoccupazione di familiari, amici e istituzioni, impegnati nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti del ragazzo.

La scomparsa è stata segnalata ufficialmente anche dal Comune di Spinea, che ha diffuso fotografie e dettagli utili per favorire eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

In campo droni, unità cinofile ed elicottero

Con il trascorrere delle ore le operazioni sono state rafforzate.

Sul territorio stanno lavorando le squadre specializzate nella Topografia Applicata al Soccorso, supportate da droni per la ricognizione aerea, unità cinofile e dall’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia.

È stato inoltre predisposto un posto di comando avanzato che coordina il lavoro di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e polizia locale.

Le verifiche non riguardano soltanto il centro abitato, ma anche le aree periferiche e le zone extraurbane che circondano il comune veneziano.

Come era vestito Mattia al momento della scomparsa

Le autorità hanno diffuso alcuni dettagli che potrebbero risultare fondamentali.

Al momento dell’allontanamento Mattia indossava una felpa marrone con cappuccio, una maglietta scura, pantaloni corti scuri e scarpe nere.

Informazioni che potrebbero aiutare chiunque lo abbia notato negli ultimi giorni a riconoscerlo e a fornire elementi utili agli investigatori.

L’appello del sindaco e di Zaia

La vicenda ha mobilitato anche le istituzioni.

Il sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua, ha condiviso sui canali ufficiali del Comune l’appello per favorire la massima diffusione della fotografia del giovane e raccogliere eventuali testimonianze.

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha rilanciato l’allarme attraverso i social network, chiedendo collaborazione ai cittadini.

Perché queste ore sono decisive

Nelle ricerche di una persona scomparsa il fattore tempo rappresenta sempre un elemento fondamentale. Proprio per questo motivo è stata attivata una struttura operativa particolarmente articolata, con l’obiettivo di controllare rapidamente il maggior numero possibile di aree.

Al momento non vengono escluse piste specifiche e le forze dell’ordine stanno verificando ogni elemento utile per ricostruire gli ultimi movimenti del ragazzo.

L’appello resta lo stesso: chiunque abbia visto Mattia Testi o sia in possesso di informazioni che possano aiutare le ricerche è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi decisivo per riportare il giovane a casa.