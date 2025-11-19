Winter Vortex in arrivo sull’Italia: crollo termico, neve in pianura e weekend di maltempo

Winter Vortex: la goccia di aria artica che arriva dalle Svalbard
Una goccia di aria artica è partita dalle Svalbard, nel Circolo Polare norvegese, e viaggia verso sud: raggiungerà l’Italia venerdì 21 novembre, portando un vero assaggio d’inverno nel pieno dell’autunno.
Questo “Winter Vortex”, come lo definiscono i meteorologi, trascinerà con sé un’ondata di gelo improvvisa e intensa.
Temperature in crollo già nelle prossime ore
Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il calo termico è già iniziato al Nord. Le minime stanno scendendo rapidamente e nelle prossime ore l’aria fredda diventerà protagonista.
Mercoledì e giovedì porteranno piogge diffuse, prima al Sud poi al Centro-Nord, preparando il terreno all’irruzione artica.
Da venerdì 21 Italia nelle spire del Winter Vortex
Il nucleo gelido in arrivo dalla Scandinavia provocherà un repentino crollo delle temperature e prime nevicate a quote molto basse.
Non si escludono fiocchi bagnati anche a Milano, mentre neve più consistente potrebbe cadere tra Emilia e Basso Piemonte, fino alle prime colline.
Il sogno del “venerdì bianco”: possibili nevicate in pianura
Per una previsione completamente affidabile occorrerà attendere ulteriori aggiornamenti, ma la possibilità di neve mista a pioggia in pianura tra venerdì sera e sabato mattina è concreta, soprattutto in:
- Emilia
- Lombardia
- Basso Piemonte
Weekend: maltempo, vento e mareggiate
La goccia artica rimarrà sull’Italia anche sabato, portando piogge diffuse, neve collinare, raffiche di vento e mareggiate soprattutto sulle coste tirreniche e adriatiche.
Domenica, se la traiettoria verso Austria e Repubblica Ceca verrà confermata, ci sarà una breve pausa prima dell’arrivo di un nuovo ciclone da lunedì.
Dettaglio previsioni giorno per giorno
Mercoledì 19
- Nord: cielo poco nuvoloso, peggiora a fine giornata
- Centro: variabile, isolati rovesci su Lazio
- Sud: instabile con rovesci alternati a schiarite
Giovedì 20
- Nord: piogge sparse, ulteriore calo termico
- Centro: peggiora su tirreniche e Umbria
- Sud: rovesci su Campania
Venerdì 21
- Nord: instabile e freddo, neve in montagna e possibile neve mista in pianura in serata
- Centro: maltempo diffuso
- Sud: piogge e temporali
Tendenza
- Sabato: freddo, perturbato, possibile neve in pianura al Nord
- Domenica: miglioramento temporaneo