Maledizione dei Kennedy: addio a Tatiana Schlossberg, la nipote di JFK stroncata a 35 anni dalla leucemia

Pubblicato: 30 Dic, 2025 - ore: 23:41 #John Fitzgerald Kennedy, #leucemia, #Tatiana Schlossberg
Tatiana Schlossberg

La tragedia che colpisce ancora la famiglia Kennedy

La lunga e dolorosa scia di lutti che accompagna la dinastia Kennedy si allunga ancora. Tatiana Schlossberg, nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, è morta a soli 35 anni dopo una dura battaglia contro una forma rara e aggressiva di leucemia. A darne l’annuncio è stata la John F. Kennedy Foundation, che ha diffuso una nota carica di dolore: «La nostra bellissima Tatiana ci ha lasciati. Rimarrà per sempre nei nostri cuori».

Figlia di Caroline Kennedy, ex ambasciatrice Usa in Giappone, e dell’artista e designer Edwin Schlossberg, Tatiana era una giovane donna brillante, colta e impegnata, molto attiva nel mondo del giornalismo e della divulgazione ambientale.

La diagnosi choc e la lotta contro la malattia

La malattia si era manifestata nel maggio del 2024, poche ore dopo la nascita della sua seconda figlia. Ai medici bastarono pochi esami per formulare una diagnosi devastante: leucemia mieloide acuta con inversione del cromosoma 3, una forma rarissima e particolarmente aggressiva, che colpisce meno del 2% dei pazienti.

Tatiana aveva raccontato in prima persona la sua battaglia in un lungo e toccante saggio pubblicato sul New Yorker, dal titolo “La battaglia contro il mio sangue”. Un testo lucido e doloroso in cui descriveva i cicli di chemioterapia, i trapianti di midollo, le speranze e le ricadute, fino alla consapevolezza di avere davanti a sé un tempo limitato.

Il racconto pubblico della malattia e la critica al sistema sanitario

Nel suo scritto, uscito simbolicamente nel giorno dell’anniversario dell’assassinio del nonno John Fitzgerald Kennedy, Tatiana aveva anche denunciato le fragilità del sistema sanitario statunitense. Un passaggio particolarmente forte riguardava il ruolo del cugino Robert F. Kennedy Jr., oggi figura politica di primo piano.

“È doloroso per me vedere come certe scelte politiche continuino a indebolire la sanità pubblica”, aveva scritto, definendo alcune posizioni del parente “un motivo di imbarazzo personale e familiare”.

Un nuovo capitolo della “maledizione Kennedy”

La morte di Tatiana riporta inevitabilmente alla memoria la lunga sequenza di tragedie che hanno colpito la famiglia Kennedy nel corso dei decenni:

  • l’assassinio di John F. Kennedy nel 1963;
  • quello del fratello Robert Kennedy nel 1968;
  • la morte del cugino John F. Kennedy Jr. nel 1999 in un incidente aereo;
  • e ora la scomparsa prematura di una giovane donna nel pieno della sua vita.

Una sequenza che ha alimentato nel tempo la narrazione della cosiddetta “maledizione dei Kennedy”, simbolo di una famiglia potente ma profondamente segnata dal dolore.

Un’eredità di impegno e dignità

Tatiana Schlossberg lascia due figli piccoli e un’eredità fatta di parole, consapevolezza e coraggio. Fino all’ultimo ha scelto di raccontare la malattia senza filtri, trasformando la propria sofferenza in uno strumento di testimonianza e riflessione collettiva.

La sua scomparsa segna l’ennesimo lutto per una delle famiglie più iconiche della storia americana, ma anche la fine di una battaglia combattuta con lucidità e dignità fino all’ultimo giorno.



