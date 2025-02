Michele D’Alessio e Rossella Del Console, ritrovati a Claut gli influencer di Modugno

Michele D'Alessio e Rossella Del Console

Sono stati ritrovati gli influencer Michele D’Alessio e Rossella Del Console, originari di Modugno (in provincia di Bari). Non si avevano notizie di loro da lunedì 17 febbraio e sul web era stato lanciato un appello nel quale si riferiva che viaggiavano su un van ‘camperizzato’ ACM anni ’80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever con ultimo avvistamento vicino Claut dove poi sono stati trovati mercoledì 19 febbraio.

Michele D’Alessio e Rossella Del Console ritrovati sulle montagne del Friuli

Il messaggio era stato condiviso nei gruppi di appassionati di montagna in Friuli Venezia Giulia, dove si trova, appunto, la località in provincia di Pordenone. Sulla loro pagina Instagram Vangolden avevano scritto “la ruota del camion fuma”. Il loro telefono risultava staccato da qualche giorno.

Michele D’Alessio e Rossella Del Console erano partiti da Bari con un vecchio camion da loro trasformato in camper e dei quali si erano perse le tracce da lunedì scorso, quando il fratello del ragazzo ha denunciato ai carabinieri di Trieste la loro scomparsa. I due giovani sono stati rintracciati, in buone condizioni di salute a Claut mentre sorseggiavano un the. La lieta notizia è stata comunicata da Roberto D’Alessio, fratello di Michele, dopo essere stato contattato dal sindaco della località in provincia di Pordenone.

La coppia ritrovata in Friuli