Via intitolata a Enrico Mentana, la clamorosa svista a Viadana: la reazione del giornalista

Via Mentana, la strada per errore attribuita al giornalista

Una via intitolata alla battaglia risorgimentale tra garibaldini e truppe pontificie di Mentana, alle porte di Roma, diventa “Via Mentana. Giornalista e conduttore televisivo italiano“: è la clamorosa svista sulla nuova targa di una via di Cizzolo, frazione di Viadana, nel Mantovano.

Gaffe a Viadana durante l’aggiornamento dei cartelli stradali

La foto che documenta l’errore, con la vecchia scritta incisa nel muro e il cartello nuovo con l’aggiunta della dicitura sbagliata sul direttore del Tg di La7, è subito diventata virale sul web. Questo anche perché per legge le strade non possono essere intitolate a persone ancora in vita, anche se molto note. Non è chiaro se si sia trattato di una burla o della semplice ‘gaffe’ di un solerte ma poco avveduto tecnico comunale che non ha neppure tenuto conto del fatto che la vecchia scritta era di più di 50 anni fa e quindi non si sarebbe mai potuta riferire all’ex direttore del Tg5. Tra l’altro non si tratta dell’unico errore nella nuova segnaletica: su “via Sette Ladroni” è stata aggiunta la dicitura “Romanzo”.

L’errore diventa virale: Mentana condivide e sorride

“Yakov e i sette ladroni”, ignorando che il nome facesse riferimento a una vecchia vicenda locale e non certo al libro per ragazzi della popstar Madonna di una ventina di anni fa. Ora le due scritte errate sono già state coperte con nastro adesivo bianco in attesa dei nuovi cartelli. Enrico Mentana, da parte sua, ha postato divertito la foto su Facebook e subito è arrivato un diluvio di commenti, più spiritosi e increduli che indignati.

Si va da chi fa le “condoglianze” al giornalista, gli ricorda che questo cose allungano la vita o lo invita a compiere gesti scaramantici, a chi scherza su “Via, nel senso che devi andare via” o sulla necessità di intitolare una strada anche a Bruno Vespa. Ma c’è anche chi annota che “il livello culturale di questo Paese è ai minimi storici”.