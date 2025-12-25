Dramma della solitudine a Natale, 85enne tenta il suicidio a Milano: salvata dai carabinieri

Tragedia sfiora in via Della Sila, a Milano

La tragedia sfiorata in via della Sila

Una donna di 85 anni ha tentato il suicidio nel pomeriggio del 24 dicembre a Milano, in via della Sila, ma è stata salvata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. L’anziana si trovava sul davanzale di una finestra al sesto piano di uno stabile, in bilico, in un momento di estrema disperazione legata alla solitudine accentuata dall’avvicinarsi delle festività natalizie.

La donna sul davanzale al sesto piano, l’intervento tempestivo dei carabinieri

Dopo la segnalazione di alcuni vicini, allarmati dalla presenza della donna sul davanzale, i militari sono giunti rapidamente sul posto. Raggiunta la finestra, hanno trattenuto l’anziana, impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. I carabinieri l’hanno riportata sul pianerottolo e l’hanno accompagnata, cercando di consolarla in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Trasporto in ospedale e condizioni di salute

La donna è stata trasferita in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è stata trattenuta in osservazione. Dai primi accertamenti, il gesto è riconducibile a un grave stato di solitudine e isolamento, aggravato dal clima festivo circostante, con tavole imbandite e voci di famiglia provenienti dagli appartamenti vicini.

La solitudine degli anziani durante le feste

Il caso di Milano evidenzia quanto le festività possano accentuare situazioni di fragilità psicologica negli anziani. Momenti di isolamento possono trasformarsi in gesti estremi se non si interviene tempestivamente. L’episodio sottolinea anche l’importanza di vicini attenti e di un pronto intervento delle forze dell’ordine.

L’azione dei carabinieri come esempio di prontezza e umanità

L’intervento dei carabinieri ha evitato una tragedia. Trattenere fisicamente la donna e offrirle supporto emotivo fino all’arrivo dei soccorsi ha dimostrato non solo prontezza, ma anche grande sensibilità verso persone in momentanea crisi.

Messaggio di attenzione e prevenzione

La vicenda invita a riflettere sull’attenzione da riservare agli anziani, in particolare durante periodi di festa, e sull’importanza di contattare subito le autorità in situazioni di emergenza. La tempestività ha permesso di salvare una vita e offrire all’anziana un supporto fondamentale.