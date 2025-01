Morto Roger Mantovani a Palma di Maiorca, lo speaker radiofonico e doppiatore aveva 58 anni

Milano piange la scomparsa di Roger Mantovani, noto speaker radiofonico, doppiatore e attore, morto il 2 gennaio 2025 all’età di 58 anni. Nato nel capoluogo lombardo nel 1966, è stato una figura di spicco nel panorama radiofonico italiano, con una carriera che lo ha visto protagonista su emittenti di rilievo come RTL 102.5, Virgin Radio, Radio Capital e Radio Studio Più. Qui, tra i suoi programmi più celebri, si ricordano Studio Più LiveeMolto di più e Mucho Mas con Natalia Estrada.

Roger Mantovani è morto a Palma de Maiorca, dalla radio alle soap passando per gli spot

Anche la televisione ha rappresentato un’importante tappa del suo percorso artistico. Tra i ruoli più noti, quello del giornalista Sandro Colussi nella soap opera Vivere, Sabato 4 su Rete 4. Affare Fatto su Canale 5 e On the Road su Odeon. Il suo talento non si fermava al microfono e alla telecamera. Come doppiatore, Mantovani ha prestato la sua voce a celebri personaggi di serie animate, tra cui Casey Jones in Tartarughe Ninja alla riscossa. Roger Mantovani è stato voce di numerosi spot tra cui Purina, Oral B, Kinder e Ferrero.

Le cause del decesso non sono state rese pubbliche, ma alcune fonti pubblicate che l’artista si trovava a Palma di Maiorca al momento della morte. La scomparsa di Roger Mantovani lascia un grande vuoto nel mondo della radio e dello spettacolo italiano, privando il pubblico di una voce familiare e amata, capace di emozionare e intrattenere intere generazioni.