Muggia, il cadavere della madre nascosto per tre anni: ‘Non sapevo cosa fare’

Il dramma in un appartamento di Viale XXV Aprile

Cosa è successo davvero nell’appartamento di Muggia?

Tre anni. Non giorni, non settimane. Tre anni di convivenza con un corpo senza vita, nello stesso appartamento, nello stesso silenzio. Succede a Muggia, civico 24 di viale XX Aprile, dove i carabinieri si sono trovati davanti a una scena che va oltre la cronaca e sfiora il territorio oscuro della solitudine.

Il corpo è quello di Lucia Venturi, 84 anni. Era lì, in casa, da novembre 2022, secondo quanto riferito dalla figlia. Quindi sì: tre anni.

Quando i militari entrano, dopo una segnalazione insistente dei vicini, trovano il cadavere mummificato, disteso sul pavimento, coperto alla meglio da vestiti e un cappotto. Non un tentativo di occultamento sofisticato, ma qualcosa di più disturbante: una presenza lasciata lì, sospesa nel tempo.

“L’ho trovata morta”: la versione della figlia regge?

La figlia, 57 anni, ex agente della Polizia di Stato, viene portata in caserma. La sua versione è disarmante nella sua semplicità:

“L’ho trovata morta, non sapevo che fare”.

Una frase che, più che chiarire, apre interrogativi. Perché non chiamare aiuto? Perché non denunciare il decesso? Perché restare lì, per anni?

Secondo gli inquirenti, non si tratta solo di shock. La donna — che avrebbe attraversato un periodo di forte depressione, aggravato dalla perdita del lavoro e del padre — si sarebbe progressivamente isolata, fino a perdere il contatto con la realtà.

Ma la giustificazione emotiva non basta a fermare la macchina giudiziaria.

Perché la Procura indaga: occultamento e sospetti sulla pensione

La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo e disposto autopsia e accertamenti tossicologici. Ma intanto le accuse sono già pesanti:

occultamento di cadavere

truffa aggravata ai danni dello Stato

Secondo l’ipotesi investigativa, la donna avrebbe continuato a percepire la pensione della madre dopo la morte. Lei nega: sostiene di non aver toccato nulla.

Sarà la documentazione bancaria a chiarire questo punto. Ma il sospetto resta uno degli snodi più delicati dell’inchiesta.

I vicini: odori, urla e segnali ignorati

Il caso non nasce dal nulla. I vicini parlano di segnali.

“Sentivamo uno strano odore”.

“In passato anche delle urla”.

Eppure, nessuna segnalazione formale ai servizi sociali. Il Comune ha chiarito che la donna non era seguita dall’assistenza territoriale, nonostante lei stessa abbia parlato di contatti con il centro di salute mentale.

Un cortocircuito tipico: segnali percepiti, ma mai trasformati in intervento.

E intanto, dietro una porta chiusa, la situazione si cristallizza.

Cosa diranno autopsia e indagini?

L’autopsia sarà decisiva per stabilire:

la causa esatta della morte

la compatibilità con il racconto della figlia

eventuali elementi sospetti

Al momento, l’unico riferimento temporale resta quello fornito dalla donna: novembre 2022.

Se confermato, significa che per tre anni nessuno ha verificato, controllato, chiesto.

Una storia che va oltre la cronaca nera

Questo non è solo un fatto di cronaca. È una storia che parla di isolamento estremo, di fragilità mentale e di crepe nel sistema sociale.

Una ex poliziotta, una vita normale, poi il crollo.

Una madre che muore.

E una figlia che resta, incapace — o impossibilitata — a reagire.

Nel frattempo, il mondo fuori continua. I vicini sentono, ma non vedono. Intuiscono, ma non intervengono.

E così si arriva a una scoperta che sembra impossibile, ma non lo è.

Perché la domanda vera non è solo cosa sia successo dentro quella casa.

Ma come sia stato possibile che nessuno se ne accorgesse per tre anni.