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Neonata lasciata in auto sotto il sole mentre i genitori fanno la spesa: paura a Siniscola

DiRedazione

Pubblicato: 14 Apr, 2026 - ore: 19:23 #auto, #bambina, #Siniscola
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di SiniscolaSul posto sono intervenuti i carabinieri di Siniscola

Venti minuti sotto il sole: l’auto diventa una trappola

Una scena che si ripete, e ogni volta sfiora la tragedia. A Siniscola, in provincia di Nuoro, una bambina di appena sei mesi è stata lasciata sola in auto, parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato.

I genitori, due turisti cechi, si erano allontanati per fare la spesa, lasciando la piccola nell’abitacolo proprio nelle ore più calde della giornata. Un dettaglio che, in casi come questo, fa tutta la differenza: bastano pochi minuti perché la temperatura interna di un’auto salga rapidamente, trasformandosi in una trappola pericolosa.

Secondo quanto ricostruito, la neonata sarebbe rimasta sola per circa venti minuti.

L’allarme dei passanti e l’intervento dei soccorsi

A evitare il peggio sono stati alcuni passanti, insospettiti dalla presenza della bambina all’interno del veicolo. La piccola appariva in difficoltà, segnata dal caldo crescente.

Nonostante un finestrino fosse stato lasciato leggermente aperto, l’aria all’interno dell’auto era ormai irrespirabile. Da qui la decisione immediata di lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La bambina è stata trovata accaldata ma cosciente e subito soccorsa. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ha riportato conseguenze fisiche.

Genitori rintracciati nel supermercato: scatta la denuncia

I militari sono riusciti a rintracciare poco dopo i genitori all’interno del supermercato, dove si trovavano da diversi minuti.

Per la coppia è scattata la denuncia per abbandono di minore, un reato che si configura proprio in situazioni come questa, dove l’incuria può mettere a rischio la vita di un bambino.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione un tema che ogni estate torna con forza: il pericolo delle auto sotto il sole. Anche con un finestrino aperto, la temperatura può aumentare in modo rapido e incontrollato, soprattutto per i più piccoli.

Un rischio sottovalutato che può diventare fatale

Il caso di Siniscola si chiude senza conseguenze gravi, ma resta come un campanello d’allarme. Perché non si tratta di un evento isolato, ma di una dinamica che si ripete.

E che spesso nasce da una sottovalutazione: pensare che pochi minuti non facciano differenza.

In realtà, in condizioni di caldo, anche pochi minuti possono bastare per mettere in pericolo la vita di un neonato. E trasformare una semplice spesa in una situazione potenzialmente drammatica.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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