Trump attacca Meloni, Schlein la difende: ‘Nessuno manchi di rispetto all’Italia’

Schlein prende posizione: “Difendiamo l’Italia, anche se siamo avversari”
È Elly Schlein si prende la scena e scende in campo di difesa dell’esecutivo dopo le parole del presidente degli Stati Uniti.
Dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, la segretaria del Pd sceglie una linea netta, senza ambiguità: difendere la premier in quanto rappresentante del Paese.
“L’Italia è un Paese libero e sovrano”, afferma. Ma soprattutto chiarisce il principio:
“Siamo avversari politici, ma non accettiamo attacchi né mancanza di rispetto da governi stranieri”.
Una presa di posizione che sposta il piano dello scontro: dalla polemica interna alla difesa istituzionale.
L’attacco di Trump e il motivo dello scontro
Le parole del presidente americano arrivano in un momento delicato e hanno un bersaglio preciso. Trump si dice “scioccato” da Meloni, criticandola apertamente.
Secondo quanto ricostruito, la tensione nasce anche da una presa di posizione della premier su temi sensibili, tra cui la solidarietà al Papa, che avrebbe irritato il leader americano.
Un attacco che, proprio per i toni e il contesto, spinge Schlein a intervenire non come leader di opposizione, ma come rappresentante istituzionale.
Le opposizioni seguono, ma senza rinunciare alle critiche
Dopo la presa di posizione del Pd, anche le altre forze progressiste si accodano, almeno sul piano formale.
Angelo Bonelli condivide la linea di condanna. Più articolata, invece, la posizione del Movimento 5 Stelle.
Giuseppe Conte critica Trump, ma allo stesso tempo non risparmia il governo: parla di “ambiguità” nei rapporti con gli Stati Uniti e di nodi che ora vengono al pettine.
Ancora più diretto Riccardo Ricciardi, che esprime solidarietà all’istituzione ma non alla premier, ricordando il rapporto passato con Trump.
Anche Matteo Renzi si inserisce, parlando di una Meloni “scaricata”.
Difesa istituzionale e distanza politica: la linea del Pd
È qui che emerge la specificità della posizione di Schlein.
Da un lato, la difesa piena della premier contro un attacco esterno. Dall’altro, la conferma della distanza politica.
Un equilibrio che la segretaria del Pd esplicita chiaramente: la solidarietà non cancella le differenze, ma le sospende davanti a una questione di rispetto internazionale.
Una scelta che punta a rafforzare il profilo istituzionale dell’opposizione.
Dalla difesa alla proposta: la piazza per la pace
Nello stesso contesto, Schlein rilancia anche sul piano politico, proponendo una manifestazione unitaria per la pace.
Un’iniziativa che trova l’adesione del Movimento 5 Stelle e delle altre forze di opposizione, pur con sfumature diverse.
L’idea è quella di trasformare una giornata di tensione internazionale in un’occasione di mobilitazione comune.
Un segnale politico preciso
La giornata si chiude con un segnale chiaro: davanti a un attacco esterno, la linea scelta da Schlein è quella della difesa dell’Italia prima dello scontro interno.
Una posizione che ricompatta, almeno temporaneamente, le opposizioni e che segna un punto politico preciso.
Perché, al di là delle divergenze, il messaggio è uno: ci sono momenti in cui la contesa si ferma e prevale la rappresentanza del Paese.