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Bollette 2026: bonus da 115 euro, stop al telemarketing selvaggio e nuovi sconti energia — chi ci guadagna davvero

DiRedazione

Pubblicato: 30 Mar, 2026 - ore: 15:50 #decreto bollette 2026
Decreto Bollette 2026: cosa cambia davvero per famiglie e impreseDecreto Bollette 2026: cosa cambia davvero per famiglie e imprese

Famiglie: chi riceverà davvero il bonus da 115 euro?

Il cuore politico — e mediatico — del decreto bollette 2026 batte nell’articolo 1, quello che guarda dritto negli occhi i consumatori. Qui si annida il bonus straordinario da 115 euro, destinato a circa 2,64 milioni di famiglie già beneficiarie del bonus sociale elettrico.

Un intervento da 315 milioni di euro, che il governo presenta come una risposta concreta al caro energia. Ma attenzione: la platea è limitata. Chi è già dentro il sistema di agevolazioni riceverà automaticamente il contributo. Tutti gli altri? Devono sperare nella buona volontà del mercato.

Per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro ma escluse dai bonus sociali, entra infatti in scena un meccanismo curioso: contributi volontari da parte dei fornitori di energia. In cambio, le aziende otterranno una sorta di “bollino etico” spendibile anche commercialmente. Tradotto: solidarietà sì, ma con ritorno d’immagine.

E poi arriva la vera novità politica inserita in Commissione: stop alle telefonate commerciali non richieste. Basta chiamate aggressive su luce, gas e telecomunicazioni — almeno sulla carta. Una misura che intercetta un malcontento diffuso e promette di cambiare le regole del gioco.

Imprese: meno costi in bolletta, ma più tasse

Se alle famiglie arrivano bonus, alle imprese viene offerto un alleggerimento strutturale delle bollette. L’articolo 2 interviene sugli oneri generali di sistema (ASOS), una delle voci più contestate.

La soluzione? Una revisione degli incentivi al fotovoltaico:

  • Riduzione volontaria dei premi del 15% o 30%
  • In cambio, proroga degli incentivi di 3 o 6 mesi

Un compromesso tecnico che punta a liberare risorse senza stravolgere il sistema. Ma non è tutto: chi decide di uscire dal Conto energia dovrà rifare completamente l’impianto. Una scelta che sa di selezione naturale del mercato.

A vigilare sull’impatto reale sarà ARERA, chiamata a tradurre questi meccanismi in riduzioni concrete in bolletta.

Più IRAP per il settore energia: chi paga davvero

Dietro gli sconti si nasconde il conto. Ed è salato. L’articolo 3 aumenta l’aliquota IRAP dal 3,9% al 5,9% per le aziende energetiche nel biennio 2026-2027.

Un prelievo mirato su:

  • produzione e distribuzione di energia
  • gas
  • petrolio e raffinazione

Il gettito servirà a finanziare gli sconti per le imprese. Ma la domanda resta: questi costi verranno davvero assorbiti o finiranno per tornare nelle bollette?

Sconti privati: cosa fa A2A Energia

Nel frattempo, il mercato si muove. A2A Energia ha annunciato uno sconto fino a 60 euro annui sulle forniture elettriche.

Una mossa che segue la logica del decreto: estendere gli aiuti anche a chi resta fuori dai bonus pubblici. Il contributo sarà automatico per chi attiva una fornitura entro il 31 maggio 2026.

Un segnale chiaro: il welfare energetico si sta spostando, almeno in parte, verso il settore privato.

Rinnovabili e PPA: una nuova partita per le PMI?

L’articolo 4 è il più ambizioso. Punta a rivoluzionare il mercato delle rinnovabili attraverso i Power Purchase Agreement (PPA), cioè contratti di lungo periodo per l’energia verde.

Le novità includono:

  • una piattaforma digitale per incrociare domanda e offerta
  • il GSE come garante in caso di fallimento
  • aggregazione della domanda tra PMI
  • garanzie SACE

Un tentativo di stabilizzare i prezzi e rendere accessibile l’energia rinnovabile anche alle piccole imprese.

Il nodo della rete: perché oggi blocca tutto?

Il vero collo di bottiglia resta la rete. L’articolo 7 affronta il problema della saturazione virtuale della rete elettrica nazionale, che oggi impedisce nuovi allacci per le rinnovabili.

La soluzione è tecnica ma cruciale:

  • Terna dovrà pubblicare ogni trimestre la capacità disponibile
  • nuove regole di connessione più flessibili
  • possibilità di superare i limiti nominali con assegnazioni trasparenti

In più, arriva un DPCM annuale per orientare le infrastrutture energetiche.

Il punto politico: riforma o compromesso?

Il decreto bollette 2026 è un mosaico complesso: bonus immediati, riforme strutturali e nuove tasse. Una manovra che cerca equilibrio tra consenso sociale e sostenibilità economica.

Ma resta un dubbio: è una vera svolta o solo un’operazione tampone ben confezionata?

Nel frattempo, famiglie e imprese attendono. Con una certezza: la partita dell’energia è tutt’altro che chiusa.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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