Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Economia

Pensioni più lontane, ma arriva il “salvagente” Inps: cosa cambia davvero per gli esodati

DiRedazione

Pubblicato: 4 Apr, 2026 - ore: 19:09 #esodati, #Inps, #pensioni
Le novità introdotte dalla manovre per le pensioni 2026Novità per gli esodati

Isopensione, svolta Inps: chi viene “ripescato” e perché

Nel labirinto delle pensioni italiane, qualcosa si muove. E questa volta in senso favorevole per chi rischiava di restare senza reddito.

Come evidenziato da Italia Oggi con la circolare n. 41/2026, l’INPS introduce una misura che ha il sapore di un correttivo urgente: verranno riesaminate le domande di isopensione respinte per quei lavoratori usciti dall’azienda entro il 31 gennaio 2026.

Non è un dettaglio tecnico. È una risposta a un problema concreto: l’allungamento dell’età pensionabile legato alla cosiddetta “speranza di vita”.

Perché nasce il problema: la pensione si allontana ancora

Il nodo sta proprio qui. L’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici continua a spostare in avanti il traguardo.

La Ragioneria Generale dello Stato ha già indicato la rotta: dopo i tre mesi aggiuntivi previsti tra il 2027 e il 2028, si profila un ulteriore incremento — stimato — di nove mesi tra il 2029 e il 2030.

Tradotto: chi era a un passo dalla pensione rischia di vedersela allontanare di quasi un anno.

Ed è qui che nasce il cortocircuito.

Il rischio concreto: restare senza reddito

L’isopensione — lo strumento che consente l’uscita anticipata dal lavoro con un assegno ponte fino alla pensione — ha un limite massimo di sette anni.

Ma se la pensione slitta oltre quel limite?
Il rischio è evidente: restare scoperti, senza stipendio e senza pensione.

Una zona grigia che riguarda migliaia di lavoratori usciti dal mercato del lavoro contando su regole che nel frattempo sono cambiate.

La soluzione Inps: assegno anche oltre i 7 anni

La novità introdotta dall’INPS è proprio questa: l’isopensione potrà essere estesa oltre il limite dei sette anni, nei casi in cui il ritardo della pensione dipenda dagli adeguamenti alla speranza di vita.

Un intervento tampone, ma decisivo per evitare nuovi “esodati”.

Resta però un punto fermo:
sarà sempre il datore di lavoro a dover sostenere il costo dell’operazione, sia per l’assegno sia per i contributi figurativi.

Domande respinte: ora si può chiedere il riesame

Non solo futuro, ma anche passato. La circolare apre infatti alla possibilità di rivalutare le domande già respinte.

A una condizione:
la richiesta deve partire dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore.

Un passaggio che potrebbe rimettere in gioco posizioni considerate ormai chiuse.

Bonus per restare al lavoro: l’altra faccia della riforma

Parallelamente, con la circolare n. 42/2026, l’INPS conferma un’altra linea: incentivare chi resta.

Viene infatti prorogato il bonus per il posticipo del pensionamento, una misura pensata per alleggerire la pressione sul sistema previdenziale e trattenere più a lungo i lavoratori attivi.

Due strategie opposte, ma complementari:

  • da un lato si tutela chi è già uscito
  • dall’altro si spinge chi può a restare

Chi riguarda davvero questa novità

Le modifiche non toccano solo l’isopensione. Gli effetti degli adeguamenti alla speranza di vita si estendono anche ad altre forme di uscita anticipata, come:

  • gli assegni dei fondi di solidarietà
  • le prestazioni nei contratti di espansione

Segno che il tema non è circoscritto, ma sistemico.

Un equilibrio fragile tra conti e diritti

Dietro le circolari c’è un equilibrio sempre più delicato: quello tra la sostenibilità dei conti pubblici e la tutela dei lavoratori.

L’aumento della speranza di vita è un dato statistico.
Ma le sue conseguenze sono tutto tranne che teoriche.

Per chi è coinvolto, significano mesi — a volte anni — di attesa in più.

Il ritorno degli “esodati”?

Il rischio di una nuova stagione di esodati aleggiava da mesi. Questa misura prova a disinnescarlo.

Non è una riforma strutturale, ma un correttivo mirato.
Un salvagente, appunto.

Resta da capire se basterà.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Economia

Bollette 2026: bonus da 115 euro, stop al telemarketing selvaggio e nuovi sconti energia — chi ci guadagna davvero

Mar 30, 2026 Redazione
Economia

Inflazione e costo del denaro: conviene chiedere credito oggi?

Feb 4, 2026 Redazione
Economia

Khaby Lame vende quote della sua società per 975 milioni: nasce il suo gemello digitale

Gen 24, 2026 Renato Valdescala

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Esplosione in un palazzo a Trieste: edificio evacuato, morto un cane e una donna ferita

Gossip e TV

‘Ho un uomo che mi corteggia, ma… ‘: Iva Zanicchi sorprende a Verissimo, poi commenta la sua imitazione

Attualità

Travolto nella notte a Roma: muore a 16 anni Mattia Rizzetti, promessa del calcio giovanile

Attualità

Malore in bici a Pasqua: Giulio Fiorentini muore a 18 anni dopo il ricovero, tragedia nelle Marche

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.