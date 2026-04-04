Pensioni più lontane, ma arriva il “salvagente” Inps: cosa cambia davvero per gli esodati

Isopensione, svolta Inps: chi viene “ripescato” e perché
Nel labirinto delle pensioni italiane, qualcosa si muove. E questa volta in senso favorevole per chi rischiava di restare senza reddito.
Come evidenziato da Italia Oggi con la circolare n. 41/2026, l’INPS introduce una misura che ha il sapore di un correttivo urgente: verranno riesaminate le domande di isopensione respinte per quei lavoratori usciti dall’azienda entro il 31 gennaio 2026.
Non è un dettaglio tecnico. È una risposta a un problema concreto: l’allungamento dell’età pensionabile legato alla cosiddetta “speranza di vita”.
Perché nasce il problema: la pensione si allontana ancora
Il nodo sta proprio qui. L’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici continua a spostare in avanti il traguardo.
La Ragioneria Generale dello Stato ha già indicato la rotta: dopo i tre mesi aggiuntivi previsti tra il 2027 e il 2028, si profila un ulteriore incremento — stimato — di nove mesi tra il 2029 e il 2030.
Tradotto: chi era a un passo dalla pensione rischia di vedersela allontanare di quasi un anno.
Ed è qui che nasce il cortocircuito.
Il rischio concreto: restare senza reddito
L’isopensione — lo strumento che consente l’uscita anticipata dal lavoro con un assegno ponte fino alla pensione — ha un limite massimo di sette anni.
Ma se la pensione slitta oltre quel limite?
Il rischio è evidente: restare scoperti, senza stipendio e senza pensione.
Una zona grigia che riguarda migliaia di lavoratori usciti dal mercato del lavoro contando su regole che nel frattempo sono cambiate.
La soluzione Inps: assegno anche oltre i 7 anni
La novità introdotta dall’INPS è proprio questa: l’isopensione potrà essere estesa oltre il limite dei sette anni, nei casi in cui il ritardo della pensione dipenda dagli adeguamenti alla speranza di vita.
Un intervento tampone, ma decisivo per evitare nuovi “esodati”.
Resta però un punto fermo:
sarà sempre il datore di lavoro a dover sostenere il costo dell’operazione, sia per l’assegno sia per i contributi figurativi.
Domande respinte: ora si può chiedere il riesame
Non solo futuro, ma anche passato. La circolare apre infatti alla possibilità di rivalutare le domande già respinte.
A una condizione:
la richiesta deve partire dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore.
Un passaggio che potrebbe rimettere in gioco posizioni considerate ormai chiuse.
Bonus per restare al lavoro: l’altra faccia della riforma
Parallelamente, con la circolare n. 42/2026, l’INPS conferma un’altra linea: incentivare chi resta.
Viene infatti prorogato il bonus per il posticipo del pensionamento, una misura pensata per alleggerire la pressione sul sistema previdenziale e trattenere più a lungo i lavoratori attivi.
Due strategie opposte, ma complementari:
- da un lato si tutela chi è già uscito
- dall’altro si spinge chi può a restare
Chi riguarda davvero questa novità
Le modifiche non toccano solo l’isopensione. Gli effetti degli adeguamenti alla speranza di vita si estendono anche ad altre forme di uscita anticipata, come:
- gli assegni dei fondi di solidarietà
- le prestazioni nei contratti di espansione
Segno che il tema non è circoscritto, ma sistemico.
Un equilibrio fragile tra conti e diritti
Dietro le circolari c’è un equilibrio sempre più delicato: quello tra la sostenibilità dei conti pubblici e la tutela dei lavoratori.
L’aumento della speranza di vita è un dato statistico.
Ma le sue conseguenze sono tutto tranne che teoriche.
Per chi è coinvolto, significano mesi — a volte anni — di attesa in più.
Il ritorno degli “esodati”?
Il rischio di una nuova stagione di esodati aleggiava da mesi. Questa misura prova a disinnescarlo.
Non è una riforma strutturale, ma un correttivo mirato.
Un salvagente, appunto.
Resta da capire se basterà.