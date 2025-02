Filippo Tajani perde i sensi dopo uno scontro di gioco, il Ministro degli Esteri: ‘É fuori pericolo’

Filippo Tajani sul letto d'ospedale

Momenti di paura sul campo da calcio per Filippo Tajani, figlio del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Il calciatore del Ferentino di 31 anni ha subito le conseguenze di uno scontro di gioco molto duro durante la partita di calcio tra Paliano e Ferentino, valida per la 20ma giornata del campionato di Eccellenza Laziale.

Paura per Filippo Tajani, sospesa Paliano-Ferentino

L’incidente è avvenuto al 38′ minuto di gioco nello stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano. Il giocatore è rimasto a terra senza conoscenza e per questo è stato trasferito in elicottero all’ospedale Gemelli di Roma. Nel frattempo Filippo Tajani ha ripreso conoscenza e sono in corso gli accertamenti del caso. Il calciatore è stato ricoverato per lipotimia.

La squadra di casa con una nota ufficiale spiega: “La società polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la società Ssd Ferentino calcio Arl, comunica la sospensione della gara che metteva di fronte i due club nell’incontro valevole per la 20ma giornata del campionato di Eccellenza, a causa di un malore che ha colpito al 38′ della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino, Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale”.

Il Ministro degli esteri ringrazia medici e soccorritori

La Società polisportiva Città di Paliano “porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo”, conclude la nota. “Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura. Grazie a chi lo ha soccorso e al Ferentino calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio” – ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

