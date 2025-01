Pierina Paganelli, accolto il ricorso dei legali di Louis Dassilva sulla decisione del Riesame

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

É stato accolto con il rinvio al Tribunale della Libertà, il ricorso presentato dal legale difensore, di Louis Dassilva, accusato di aver assassinato Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023 sotto ai garage di un condominio in via del Ciclamino. Disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame di Bologna. Il 35enne resta in carcere in attesa di una nuova udienza davanti ai giudici della Libertà.

Louis Dassilva resta in carcere in attesa della nuova pronuncia del Riesame

È questa la decisione della Cassazione, della quale i difensori di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, attendono la notifica ufficiale e che di fatto rimette in gioco una serie di elementi su questo caso. Molto probabilmente sulla decisione della Suprema Corte è pesata la richiesta della difesa su una una parziale mancanza di motivazioni da parte del Riesame che il 9 settembre scorso confermò il carcere per Dassilva.

E contestualmente potrebbe aver avuto un ruolo anche la omessa trasmissione al Tribunale di alcuni documenti video relativi alla cam3, la telecamera che secondo la Procura avrebbe ripreso Dassilva tornare a casa la sera dell’omicidio. Per la difesa dell’indagato sarebbe in quei 18 video la possibilità di provare che la sera del 3 ottobre 2023 alle 22:17 l’uomo che si vede nel video della cam3 potrebbe essere un condomino e non Dassilva.