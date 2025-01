Pierina Paganelli, immagine Cam 3 ricostruita a Chi l’ha visto da esperto in effetti speciali (FOTO)

Pierina Paganelli

Il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli si arricchisce di un nuovo dettaglio che potrebbe finire all’attenzione degli inquirenti. Durante la puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 15 gennaio è stato mostrato il lavoro di un telespettatore di Los Angeles e fan del programma che si occupa di effetti speciali e lavora ad Hollywood.

Omicidio Pierina Paganelli, Daniel Auber ha ricostruito i frame del Cam 3 per Chi l’ha visto

Daniele Auber ha ricavato un’immagine dai frame della telecamera posizionata davanti alla farmacia San Martino di via del Ciclamino. Federica Sciarelli ha precisato che sono state inoltrate immagini ad alta definizione su richiesta del telespettatore che ha analizzato i fotogrammi per Chi l’ha visto.

“Siamo stati risparmiati dall’apocalisse e mi sono potuto concentrare sulla Cam 3 e fare un piccolo esperimento per voi. Mi sono reso conto che questi fotogrammi suggeriscono qualcosa se guardiamo bene. Qui per esempio si vede un po’ di forma della testa, del copricapo di questo individuo. Qui si vede la nuca, l’occhiale e così via.

‘Si vedono copricapo e occhiale’

Ogni frame in qualche modo suggerisce una piccola porzione che può essere un tassello per comporre un’immagine più completa di quest’individuo. Ho selezionato tutte le parti del fotogramma in cui si vede l’individuo e li ho sovrapposti meticolosamente in maniera di aumentare la risoluzione in trasparenza”.

Auber ha mostrato l’immagine ricostruita provocando la reazione dei numerosi telespettatori che seguono il programma di Rai 3. C’è chi ha fatto delle ipotesi mentre altri hanno manifestato scetticismo sul lavoro fatto dal telespettatore che si occupa di effetti speciali ad Hollywood e sulla possibilità che possa essere utile all’inchiesta per l’omicidio di Pierina Paganelli.