Napoli, Quartieri Spagnoli in lutto: l’intera comunità piange la 15enne Martina Boccia

Quartieri Spagnoli sotto shock a Napoli per l’improvvisa scomparsa di Martina Boccia, appena 15 anni. La giovane, residente in vico San Matteo, è deceduta, lasciando un vuoto profondo nel cuore di parenti, amici e di tutta la comunità locale.

La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento e dolore. Martina era una ragazza solare e amata nel quartiere, che ora si stringe attorno alla famiglia per affrontare questa tragica perdita.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio, spicca quello della squadra di calcio Montecalvario, che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia Boccia:

“La Montecalvario Calcio e un intero quartiere si stringono al dolore della famiglia Boccia per la tragica e prematura perdita di Martina, giovanissima figlia dei Quartieri Spagnoli. La notizia lascia tutti sgomenti e non ci saranno mai parole per lenire il dolore della famiglia. Riposa in pace, Martina.”