Pizzaballa fermato a Gerusalemme: non è solo un divieto, ma un segnale che inquieta sulla libertà religiosa

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa

Cosa significa davvero il caso Pizzaballa a Gerusalemme?

Ci sono notizie che sembrano circoscritte, quasi tecniche. E poi ci sono episodi che, se letti con attenzione, diventano simboli. Il divieto imposto al cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme appartiene alla seconda categoria.

Non è solo un fatto ecclesiastico. È un segnale. E come tutti i segnali, va interpretato.

Perché qui non è in gioco soltanto la libertà di movimento di un patriarca. Qui si sfiora un principio cardine: la possibilità, per una comunità religiosa, di vivere pubblicamente la propria fede senza interferenze.

Libertà religiosa: perché la Chiesa la considera non negoziabile?

Nel lessico della Chiesa cattolica, la libertà religiosa non è un diritto tra gli altri. È il diritto che rende possibili tutti gli altri.

Papa Leone XIV lo ha definito senza ambiguità: “non è facoltativa, ma essenziale”. Una “pietra angolare” che protegge lo spazio della coscienza.

Non è una formula astratta. È una visione precisa: senza libertà religiosa, la persona non è davvero libera.

Ecco perché ogni limitazione, anche apparentemente circoscritta, assume un valore simbolico più ampio.

Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI: un principio costruito nel tempo

La posizione della Chiesa su questo tema non nasce oggi. È il risultato di un lungo percorso.

Giovanni Paolo II, già nel 1980, aveva delineato un elenco concreto: educazione religiosa dei figli, libertà di culto, assenza di discriminazioni, autonomia delle comunità.

Con Benedetto XVI, il discorso si amplia: la religione non è solo privata, ma ha una dimensione pubblica. I credenti devono poter contribuire alla società.

E poi il Concilio Vaticano II, con Dignitatis humanae, segna una svolta: la libertà religiosa viene definita come “immunità dalla coercizione”. Nessuno può essere costretto, ma nemmeno ostacolato.

Il nodo del Medio Oriente: perché il caso pesa di più

Il contesto, qui, cambia tutto. Gerusalemme non è una città qualunque. È un epicentro simbolico, religioso e politico.

Papa Francesco lo aveva ricordato chiaramente durante il suo viaggio in Terra Santa: la libertà religiosa in Medio Oriente è una questione fragile, mai definitivamente acquisita.

In questo scenario, il divieto imposto a Pizzaballa assume un peso specifico maggiore. Non è solo un episodio amministrativo. È un test.

Un test sulla reale disponibilità delle autorità civili a garantire non solo l’assenza di repressione, ma anche condizioni concrete per vivere la fede.

Libertà “negativa” o “positiva”: il punto che cambia tutto

C’è un dettaglio spesso trascurato, ma decisivo.

In molti ordinamenti, come quello italiano, la libertà religiosa è vista in senso “positivo”: puoi professare la tua fede.

Ma la dottrina cattolica insiste su un altro punto: la libertà come “immunità dalla coercizione”.

E soprattutto: non basta non impedire. Bisogna anche non ostacolare.

È qui che il caso Pizzaballa diventa emblematico. Perché il confine tra “non vietare” e “rendere possibile” è sottile, ma cruciale.

Un episodio isolato o un campanello d’allarme?

La domanda vera, alla fine, è questa.

Siamo davanti a un episodio isolato, legato a circostanze specifiche? Oppure a un segnale più ampio, che indica una tensione crescente tra autorità civili e libertà religiosa?

La risposta, oggi, non è definitiva. Ma il dubbio resta.

Ed è proprio il dubbio a rendere questa vicenda qualcosa di più di una notizia. Qualcosa che riguarda non solo Gerusalemme, ma il modo in cui le società contemporanee intendono — o limitano — lo spazio della fede.

Perché certe porte chiuse non restano mai solo porte. Diventano simboli. E, a volte, precedenti.

Herzog chiama Pizzaballa: ‘Incidente causato da timori legati agli attacchi del regime iraniano’

Nel frattempo il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con il cardinale Pierbattista Pizzaballa e di avergli espresso il suo “profondo rammarico per lo sfortunato incidente” verificatosi nella Città Vecchia di Gerusalemme, quando al patriarca latino di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, è stato impedito di celebrare messa nella basilica del Santo Sepolcro.

“Ho chiarito che l’incidente è stato causato da timori di sicurezza dovuti alla continua minaccia di attacchi missilistici da parte del regime terroristico iraniano contro la popolazione civile in Israele”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al cardinale Pizzaballa per esprimere e rinnovare la propria vicinanza personale e quella del Governo italiano, a seguito del divieto imposto oggi dalle autorità israeliane di celebrare la Messa della Domenica delle Palme presso il Santo Sepolcro. Lo fonti rilasciate di Palazzo Chigi.