Prof accoltellata a Trescore, spunta la verità sulle parole dell’alunno: cosa non torna nel caso del 13enne

Chiara Mocchi

Trescore Balneario, cosa è successo davvero dopo l’aggressione?

Il caso che ha sconvolto Trescore Balneario si arricchisce di un nuovo capitolo. Non tanto per i fatti — già gravi — quanto per le parole che, nelle ultime ore, sono circolate e che ora vengono ufficialmente smentite.

Il tredicenne che lo scorso 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese non avrebbe mai pronunciato la frase choc che gli era stata attribuita: “Mi dispiace di non averla uccisa”.

Una dichiarazione che aveva indignato l’opinione pubblica e acceso il dibattito sulla violenza nelle scuole. Ma che, secondo i legali coinvolti, non troverebbe alcun riscontro.

La smentita dei legali: “Frasi mai pronunciate”

A intervenire con fermezza è stato l’avvocato della famiglia del minore, Carlo Foglieni, che ha diffuso una nota chiara:

la frase attribuita al ragazzo non sarebbe mai stata pronunciata durante l’interrogatorio.

Una presa di posizione netta, che punta a ristabilire una versione più aderente agli atti ufficiali, nel rispetto delle indagini ancora in corso.

Sulla stessa linea anche Angelo Lino Murtas, legale della docente aggredita, Chiara Mocchi. Anche da parte sua arriva una precisazione importante: non risulta l’esistenza di alcun verbale contenente quella frase.

Un doppio stop, dunque, a una narrazione che rischiava di deformare ulteriormente una vicenda già delicatissima.

Il rischio della disinformazione nei casi sensibili

Il punto, a questo stadio, non è solo giudiziario. È anche mediatico.

“Vista la gravità dei fatti, è opportuno evitare la diffusione di elementi inesatti o non verificati”, ha sottolineato Murtas.

Un richiamo che suona come un monito: nei casi che coinvolgono minori e contesti scolastici, ogni parola pesa. E può contribuire a creare un clima ancora più teso.

La velocità dell’informazione, in questi casi, rischia di superare la precisione. E la differenza, qui, è sostanziale.

Come sta la professoressa dopo l’aggressione?

Nel frattempo, arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni della docente.

La professoressa Chiara Mocchi, ricoverata all’ospedale di Bergamo, sta migliorando. A farle visita è stato anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

L’incontro, durato quasi un’ora, è stato descritto come intenso e ricco di riflessioni. Un confronto che va oltre il singolo episodio e tocca il tema più ampio della sicurezza nelle scuole.

Secondo quanto emerso, la docente sente soprattutto la mancanza dei suoi studenti e della quotidianità scolastica. Un segnale che restituisce una dimensione umana a una vicenda spesso raccontata solo nei suoi aspetti più duri.

Un caso che resta aperto: cosa succede ora?

Nonostante le smentite, il caso resta aperto sotto diversi profili.

Da un lato, le indagini dovranno chiarire nel dettaglio dinamica e responsabilità. Dall’altro, resta il tema più ampio: come prevenire episodi di violenza in ambito scolastico.

La figura del tredicenne, al centro della vicenda, impone inoltre una riflessione delicata: quella tra responsabilità e tutela del minore.

Oltre la cronaca: il punto su scuola e fragilità

Quello di Trescore Balneario non è solo un fatto di cronaca. È uno specchio.

Riflette tensioni, fragilità e, soprattutto, la difficoltà di interpretare episodi estremi senza cadere in semplificazioni.

La smentita delle frasi attribuite al ragazzo cambia il tono del racconto. Non alleggerisce la gravità dei fatti, ma invita a una lettura più rigorosa.

E forse è proprio questo il punto: in una storia così complessa, la verità non può permettersi scorciatoie.