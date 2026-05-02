Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Ponza, pitbull escono da un cancello e azzannano un bambino di 7 anni in piazza

DiRedazione

Pubblicato: 2 Mag, 2026 - ore: 23:37 #Arezzo, #pitbull, #Ponza
L'ospedale Santa Maria Goretti di LatinaL'ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Il piccolo ferito gravemente a una gamba: elitrasportato al Bambino Gesù, non è in pericolo di vita

Un bambino azzannato da un pitbull a Ponza mentre si trovava in piazza con i genitori. È accaduto in pieno giorno sull’isola, nella zona del porto, dove due cani sarebbero usciti improvvisamente da un cancello, senza guinzaglio né museruola.

Uno degli animali si è avventato contro il piccolo, mordendolo più volte prima di essere allontanato dai presenti.

L’aggressione: il bambino in piazza con la famiglia

Secondo una prima ricostruzione, il bambino, 7 anni, originario di Arezzo, stava attraversando la piazza principale insieme ai genitori.

In quel momento due pitbull sarebbero usciti da un’abitazione. In pochi secondi l’attacco: uno dei cani ha raggiunto il piccolo e lo ha azzannato ripetutamente.

La scena si è consumata davanti a diverse persone, che sono intervenute per fermare l’animale.

I soccorsi: trasferito d’urgenza a Roma

Immediata la richiesta di aiuto. Il bambino è stato soccorso e trasportato prima all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Successivamente, vista la gravità delle ferite riportate a una gamba, è stato elitrasportato al Bambino Gesù di Roma.

Le condizioni sono serie, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

I controlli: cane sotto custodia e indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica.

Il cane è stato posto sotto custodia, mentre è stato attivato il servizio veterinario della Asl per gli accertamenti.

Resta da chiarire come gli animali siano riusciti a uscire e se fossero regolarmente custoditi.

Il precedente: altri casi recenti

L’episodio riporta l’attenzione su una serie di aggressioni avvenute nelle ultime settimane.

A Trivigno, nel Sondriese, una donna di 59 anni è morta dopo essere stata attaccata da cinque doghi argentini in un’area boschiva.

A Ischia, una donna è stata azzannata da un pitbull, riportando ferite tali da rendere necessaria l’amputazione di una gamba.

Ad Albano, una bambina di 4 anni è stata morsa al volto dal cane di famiglia.

I dati: episodi rari ma spesso evitabili

Secondo studi recenti, in Italia si sono registrati 56 casi mortali in 16 anni legati ad attacchi di cani.

Molti episodi, secondo gli esperti, presentano un elemento ricorrente: la gestione inadeguata degli animali, spesso in contesti domestici.

Il nodo sicurezza

Il caso di Ponza si inserisce in questo quadro.

Non solo un episodio isolato, ma una dinamica che richiama ancora una volta l’attenzione su controlli, responsabilità e prevenzione.

Un elemento emerge con chiarezza: l’attacco avviene in uno spazio pubblico, dopo che i cani sono usciti da un’area privata.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Mandello, ragazzo di 15 anni muore nel lago di Como: si tuffa in una zona vietata e non riemerge

Mag 2, 2026 Redazione
Attualità Campania

Angri, evirazione del convivente: la prima moglie nella nuova casa e il piano prima dell’aggressione

Mag 2, 2026 Redazione
Attualità

Bari, ucciso per 30 euro: trovato morto Michelangelo Scamarcia nel negozio, fermato un 42enne

Mag 2, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Ponza, pitbull escono da un cancello e azzannano un bambino di 7 anni in piazza

Gossip e TV

Grande Fratello Vip, volano i guanti in cucina: lite furiosa tra Elia e Mussolini

Sport

Higuaín, foto virale da Miami: la trasformazione fisica divide i social e scatena i dubbi (FOTO)

Gossip e TV

Nicole Mazzocato, l’ex Uomini e Donne si sposa: Anastasio della Salernitana la sorprende al battesimo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.