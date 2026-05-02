Ponza, pitbull escono da un cancello e azzannano un bambino di 7 anni in piazza

Il piccolo ferito gravemente a una gamba: elitrasportato al Bambino Gesù, non è in pericolo di vita
Un bambino azzannato da un pitbull a Ponza mentre si trovava in piazza con i genitori. È accaduto in pieno giorno sull’isola, nella zona del porto, dove due cani sarebbero usciti improvvisamente da un cancello, senza guinzaglio né museruola.
Uno degli animali si è avventato contro il piccolo, mordendolo più volte prima di essere allontanato dai presenti.
L’aggressione: il bambino in piazza con la famiglia
Secondo una prima ricostruzione, il bambino, 7 anni, originario di Arezzo, stava attraversando la piazza principale insieme ai genitori.
In quel momento due pitbull sarebbero usciti da un’abitazione. In pochi secondi l’attacco: uno dei cani ha raggiunto il piccolo e lo ha azzannato ripetutamente.
La scena si è consumata davanti a diverse persone, che sono intervenute per fermare l’animale.
I soccorsi: trasferito d’urgenza a Roma
Immediata la richiesta di aiuto. Il bambino è stato soccorso e trasportato prima all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Successivamente, vista la gravità delle ferite riportate a una gamba, è stato elitrasportato al Bambino Gesù di Roma.
Le condizioni sono serie, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.
I controlli: cane sotto custodia e indagini in corso
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica.
Il cane è stato posto sotto custodia, mentre è stato attivato il servizio veterinario della Asl per gli accertamenti.
Resta da chiarire come gli animali siano riusciti a uscire e se fossero regolarmente custoditi.
Il precedente: altri casi recenti
L’episodio riporta l’attenzione su una serie di aggressioni avvenute nelle ultime settimane.
A Trivigno, nel Sondriese, una donna di 59 anni è morta dopo essere stata attaccata da cinque doghi argentini in un’area boschiva.
A Ischia, una donna è stata azzannata da un pitbull, riportando ferite tali da rendere necessaria l’amputazione di una gamba.
Ad Albano, una bambina di 4 anni è stata morsa al volto dal cane di famiglia.
I dati: episodi rari ma spesso evitabili
Secondo studi recenti, in Italia si sono registrati 56 casi mortali in 16 anni legati ad attacchi di cani.
Molti episodi, secondo gli esperti, presentano un elemento ricorrente: la gestione inadeguata degli animali, spesso in contesti domestici.
Il nodo sicurezza
Il caso di Ponza si inserisce in questo quadro.
Non solo un episodio isolato, ma una dinamica che richiama ancora una volta l’attenzione su controlli, responsabilità e prevenzione.
Un elemento emerge con chiarezza: l’attacco avviene in uno spazio pubblico, dopo che i cani sono usciti da un’area privata.