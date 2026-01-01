Chi sono i primi nati in Italia del 2026: da Milano a Catania sul filo dei secondi

Filippo è il primo nato a Milano, i genitori con il neonato Samuele a Torino

A Milano il primo vagito del 2026 è al Buzzi

Il nuovo anno si è aperto con una nascita all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, uno dei principali punti di riferimento per la maternità in città. Alle 00.01 del 1° gennaio 2026 è nato Filippo, primo milanese dell’anno.

Il piccolo pesa 2.780 grammi ed è venuto alla luce in buone condizioni di salute, così come la mamma, seguita dall’équipe ostetrica del presidio ospedaliero milanese. Un inizio simbolico che ha segnato l’avvio del nuovo anno per l’intera città.

Al Melloni la prima nascita femminile: benvenuta Isabella

Pochi minuti dopo, alle 00.10, un’altra nascita ha illuminato la notte milanese. All’Ospedale Macedonio Melloni è venuta alla luce Isabella, seconda nata del 2026 in città.

Anche in questo caso, mamma e neonata stanno bene e sono state affidate alle cure del personale sanitario dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, struttura di riferimento per l’assistenza alla maternità nell’area metropolitana.

La cicogna quest’anno non si è fatta attendere ed è atterrata all’ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo poche ore dopo il brindisi di fine anno. La prima nata del 2026 è una bambina, la piccola Isabella Pollio di Gorgonzola. É venuta alla luce alle 5.53 peso 3,210 chili, per la felicità di mamma Rasa Sirgedaite, 36 anni insegnante inglese, e di papà Antonio, 42 anni impiegato nel ramo bancario. Un nuovo inizio nell’Asst Lecco: Federico Comi è l’ultimo nato del 2025, Jeffrej Edoghhafe il primo del 2026.

Festa a Lecco per ultimo nato 2025 e primo 2026

Fiocco azzurro a Torino

In Piemonte il primo nato del 2026 è Samuele, venuto alla luce alle 8.38 del mattino del 1° gennaio all’Ospedale Sant’Anna di Torino, uno dei maggiori centri nascita d’Europa.

A chiudere simbolicamente il 2025, sempre nello stesso ospedale, era stato Pietro, nato alle 17.51 del 31 dicembre. Due nascite che segnano il passaggio di testimone tra anni nel cuore della sanità piemontese.

Dal Lazio alla Campania: i primi vagiti del Centro Italia

Nel Lazio il primo nato del 2026 è Nicolò, venuto alla luce allo scoccare della mezzanotte presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia, con parto spontaneo e in ottime condizioni di salute. A Roma, invece, al Sant’Eugenio alle 00.29 è nata Benedetta, prima figlia di mamma Sabrina e papà Kevin.

Alla Casa di Cura Santa Famiglia, sempre nella Capitale, sono arrivati quattro nuovi nati: Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca, regalando alla città un inizio d’anno all’insegna della vita.

In Campania, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, il primo nato del 2026 è un maschietto venuto alla luce alle 4.06, figlio di una coppia ucraina. A Salerno, al Ruggi d’Aragona, è nata Rachele alle 6.30, seguita poco dopo da Meriem, nata a Battipaglia.

A Bisceglie il primo nato del 2026 è Gabriele

Il nuovo anno è iniziato con una nascita anche in Puglia. All’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, alle 00.01 è nato Gabriele, primo bambino del 2026 nel territorio della BAT.

A Messina il primo vagito del Sud

In Sicilia, il primo nato del 2026 è Alessandro Abate, venuto alla luce un minuto dopo la mezzanotte all’ospedale Papardo di Messina. Il neonato pesa 2.380 grammi ed è figlio di Miriana Mento e Alessio Abate. L’equipe sanitaria che ha assistito il parto ha sottolineato il clima di grande emozione che ha accompagnato l’inizio del nuovo anno.

Il neonato pesa 3 chili e 190 grammi, è lungo 49 centimetri ed è venuto alla luce con parto spontaneo. Si tratta del secondogenito della famiglia e sia lui che la mamma, Maria, godono di ottima salute.

A Catania è nata Zhoe un ‘secondo’ dopo la mezzanotte

A Catania Zhoe è nata appena superata la mezzanotte, “un secondo dopo”, dice l’ospedale catanese Garibaldi-Nesima, nel reparto di Ginecologia diretto dal professor Giuseppe Ettore. La neonata pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, assistita dall’équipe medica e infermieristica del reparto. Il papà, Stefano, ha 30 anni.

É Samuele il primo bimbo nato a Palermo. Il piccolo pesa 3 chili e 100. E’ nato nel reparto di Neonatologia e Ostetricia dell’ospedale Policlinico. Mamma Roberta e il piccolo stanno bene. La donna è alla sua prima gravidanza e ha partorito spontaneamente. Nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Civico è nata Azzurra alle 2.35.