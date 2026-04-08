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Malore mentre gioca a tennis: 15enne si accascia e muore davanti a tutti

DiRedazione

Pubblicato: 8 Apr, 2026 - ore: 21:15 #malore, #Sambuceto, #San Giovanni Teatino, #tennis
La donna è deceduta all'ospedale di PescaraIl 15enne è stato trasportato all'ospedale di Pescara

Dove è successo e cosa è accaduto al 15enne

Un pomeriggio come tanti, un allenamento sportivo e poi l’improvviso dramma.

È morto a soli 15 anni un ragazzo colpito da un arresto cardiaco mentre stava praticando sport a San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana tra Pescara e Chieti.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si stava allenando a tennis quando, senza alcun segnale premonitore evidente, si è accasciato a terra improvvisamente.

I soccorsi immediati e il tentativo di rianimazione

La scena è stata immediatamente drammatica.

Chi era presente nella struttura sportiva è intervenuto subito, cercando di prestare i primi soccorsi. È stato utilizzato anche il defibrillatore automatico, nel tentativo di rianimare il ragazzo.

Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno proseguito le manovre salvavita.

Una corsa contro il tempo.

Il 15enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile Santo Spirito di Pescara.

Nonostante i tentativi dei medici, però, le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.

Poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, è stato dichiarato il decesso.

Cosa si sa sulle cause del malore

Al momento non sono ancora note le cause precise dell’arresto cardiaco.

Sarà necessario chiarire se si sia trattato di una patologia preesistente non diagnosticata o di un evento improvviso e imprevedibile.

Una tragedia che riporta l’attenzione sul tema dei malori durante l’attività sportiva, soprattutto tra i più giovani.

Una comunità sotto shock

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, lasciando sgomento e incredulità.

Un ragazzo, uno sport, un pomeriggio qualunque: elementi che rendono la vicenda ancora più difficile da accettare.

In attesa di ulteriori accertamenti, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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