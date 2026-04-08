Azzurra sparita dopo una serata a Milano: ‘Ha risposto un uomo, poi più nulla’, appello a Chi l’ha visto

Chi è Azzurra Bisogni e quando è scomparsa
C’è una telefonata interrotta, una voce sconosciuta e poi il silenzio. È da qui che parte il mistero sulla scomparsa di Azzurra Bisogni, 25 anni, originaria di Arcille, in provincia di Grosseto.
La giovane si trovava a Milano per trascorrere una serata in discoteca. Da quel momento, però, i contatti con la famiglia si sono progressivamente interrotti fino a sparire del tutto.
L’ultimo periodo in cui i genitori hanno avuto notizie risale al 18 marzo.
L’appello a Chi l’ha visto: la telefonata che inquieta
A riaccendere l’attenzione sul caso è stato l’appello lanciato dai genitori durante la trasmissione Chi l’ha visto?.
La madre, Antonella, ha raccontato un dettaglio che ha aumentato la preoccupazione:
a una delle ultime chiamate non ha risposto Azzurra, ma un uomo.
“Ha detto solo ‘Azzurra sì, Azzurra sì’… poi ha riattaccato”.
Parole brevi, confuse, che non hanno chiarito nulla, ma anzi hanno alimentato i dubbi.
L’ultima posizione: tra Milano e Gorgonzola
Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’ultima volta la ragazza avrebbe detto di trovarsi nei dintorni di Milano, forse a Gorgonzola.
Da quel momento, però, il telefono ha smesso di essere un punto di contatto.
Prima risultava attivo, poi – nei giorni precedenti a Pasqua – la scheda è stata disattivata.
Un passaggio che segna un prima e un dopo nella vicenda.
Un silenzio anomalo: “Non era mai successo”
I genitori insistono su un punto: questo silenzio non è normale.
“Ci sentivamo quasi tutti i giorni”, ha spiegato la madre.
Anche in passato Azzurra si era allontanata senza farsi sentire, ma mai per più di due o tre giorni.
Questa volta è diverso.
Molto diverso.
Il padre: “Ci basta sapere che sta bene”
Nel racconto emerge anche la voce del padre, Lamberto, che prova a tenere insieme speranza e preoccupazione.
“Magari ha deciso di allontanarsi, ma a noi basta sapere che sta bene”.
Parole semplici, che raccontano il bisogno più urgente: avere almeno una conferma, una notizia, un segnale.
Un caso ancora aperto
Al momento non ci sono certezze su cosa sia accaduto.
Nessuna pista esclusa, nessuna conferma ufficiale.
Resta una giovane donna sparita nel nulla, una telefonata anomala e un telefono che improvvisamente tace.
Un appello che cerca risposte
L’intervento televisivo non è solo un racconto, ma un tentativo di riaccendere l’attenzione.
Perché dietro ogni dettaglio – una voce, un luogo, una chiamata – potrebbe esserci la chiave per capire cosa è successo davvero.
E soprattutto, per riportare Azzurra a casa.