Israele bombarda Gaza City nella notte: nove morti, tra le vittime anche quattro bambini

Nuovo attacchi a Gaza City

Nuovi raid su complessi residenziali, soccorsi al lavoro tra le macerie e gli incendi

È di almeno nove morti, tra cui quattro bambini, il bilancio dei raid aerei che nella notte hanno colpito diversi complessi residenziali di Gaza City. A riferirlo è Al Jazeera Arabic, secondo cui gli attacchi sarebbero avvenuti senza alcun preavviso alla popolazione civile, cogliendo di sorpresa molte famiglie mentre dormivano nelle proprie abitazioni.

Le esplosioni hanno interessato quattro diverse aree residenziali della città, provocando crolli, incendi e scene di forte tensione. Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente per cercare eventuali superstiti sotto le macerie, mentre in uno degli edifici colpiti si è sviluppato un vasto rogo che ha complicato le operazioni di soccorso.

Famiglie intrappolate negli appartamenti in fiamme

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, interi nuclei familiari sarebbero rimasti bloccati all’interno degli edifici colpiti. Tra le persone intrappolate figuravano bambini, donne e anziani.

I soccorritori hanno lavorato per ore tra le fiamme e i detriti nel tentativo di raggiungere i residenti. Fonti mediche locali riferiscono che alcune delle vittime presentavano gravi ustioni oltre alle ferite causate dai crolli.

Le operazioni di ricerca proseguono e non si esclude che il numero delle vittime possa aumentare nelle prossime ore.

Raid nel contesto delle tensioni sul cessate il fuoco

Gli attacchi si inseriscono nel quadro delle continue tensioni che interessano la Striscia di Gaza. Secondo l’Ufficio stampa del governo di Gaza, citato dai media locali, dall’entrata in vigore del cessate il fuoco si sarebbero registrate migliaia di presunte violazioni, con centinaia di vittime e migliaia di feriti.

Si tratta tuttavia di dati diffusi dalle autorità locali e che non risultano verificabili in modo indipendente.

La paura di una nuova escalation

Tra la popolazione cresce il timore che la situazione possa ulteriormente deteriorarsi. Molti residenti raccontano di aver vissuto settimane relativamente più tranquille prima di essere nuovamente svegliati nel cuore della notte dalle esplosioni.

Le immagini provenienti da Gaza mostrano edifici danneggiati, mezzi di soccorso in azione e famiglie in fuga dalle aree colpite. Sul piano internazionale resta alta l’attenzione sull’evoluzione del conflitto e sui possibili sviluppi nelle prossime ore.