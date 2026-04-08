Sara Piffer, promessa del ciclismo morta a 19 anni: patteggia l’investitore, ma la famiglia sceglie il perdono

Sara Piffer

Chi era Sara Piffer, giovane talento del ciclismo

La storia di Sara Piffer torna a scuotere l’opinione pubblica, ma non per un nuovo dramma: stavolta al centro c’è una decisione giudiziaria e, soprattutto, una scelta umana che va oltre ogni sentenza.

Aveva solo 19 anni ed era considerata una promessa del ciclismo italiano. Cresciuta sportivamente tra Velo Sport Mezzocorona e Team Mendelspeck, Sara si stava costruendo un futuro fatto di gare, sacrifici e risultati.

Nel 2024 aveva già lasciato il segno con una vittoria a Corridonia e un secondo posto nella cronometro trentina di Verla/Maso Roncador. Ma soprattutto, nel 2021, era diventata vice campionessa italiana nella Madison, confermando un talento che stava sbocciando.

Cosa è successo il giorno dell’incidente?

Era il 24 gennaio 2025 quando la vita di Sara si è spezzata.

La giovane stava allenandosi insieme al fratello lungo via Battisti, tra Mezzocorona e Mezzolombardo, in Trentino. Una strada conosciuta, percorsa tante volte, parte della routine quotidiana di chi vive lo sport con disciplina.

Secondo la ricostruzione, un uomo di 72 anni alla guida della sua auto, durante un sorpasso, non si sarebbe accorto dei due ciclisti che procedevano in senso opposto.

L’impatto è stato fatale.

Sara è morta sul colpo. Il fratello Christian è rimasto ferito in modo lieve, portando con sé il peso di una scena impossibile da dimenticare.

La sentenza: due anni con pena sospesa

A più di un anno di distanza, è arrivata la decisione del giudice:

il 72enne ha patteggiato due anni per omicidio stradale, con pena sospesa.

Disposta anche la sospensione della patente per quattro anni, mentre non è stata accolta la richiesta di revoca avanzata dalla Procura.

Un esito che riapre il dibattito su un tema delicato: quello delle pene per i reati stradali e della loro reale efficacia.

Perché la famiglia non ha chiesto risarcimenti?

Ma il punto più sorprendente – e forse più potente – di questa vicenda non è la sentenza.

È la scelta della famiglia.

I genitori di Sara hanno deciso di non costituirsi parte civile. Nessuna richiesta di risarcimento, nessuna battaglia legale.

Una decisione spiegata con parole che spiazzano:

“Per noi il processo era già chiuso da quel giorno”.

Il padre Lorenzo Piffer ha parlato apertamente di perdono, sottolineando come non esista cifra capace di colmare una perdita simile.

Un approccio che rompe la logica della rivalsa e si sposta su un altro piano: quello del significato.

Il dolore che diventa progetto: nasce la Fondazione Sara Piffer

Dal dolore, però, è nato qualcosa.

La famiglia ha deciso di trasformare la tragedia in un impegno concreto, dando vita alla Fondazione Sara Piffer.

Un progetto che guarda ai giovani e si muove su più fronti:

sport

sicurezza stradale

cultura

ambiente

educazione

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare e prevenire, perché tragedie simili non si ripetano.

Tra le prime iniziative, un’impresa simbolica: Alps2Etna, un viaggio endurance da Palù di Giovo fino alla Sicilia, tra bici, nuoto e raccolta fondi.

Le polemiche sulla legge: pene troppo leggere?

Non mancano, però, le critiche.

L’avvocato Federico Balconi, vicino al mondo del ciclismo, ha puntato il dito contro la normativa sull’omicidio stradale, ritenuta spesso inefficace nei suoi effetti concreti.

Secondo questa lettura, il rischio è che il patteggiamento si traduca in assenza di conseguenze reali, soprattutto nei casi senza aggravanti particolari.

Un tema che resta aperto, soprattutto in un Paese dove i ciclisti continuano a essere tra gli utenti più vulnerabili della strada.

Una storia che va oltre la cronaca

Quella di Sara Piffer non è solo una storia di cronaca.

È il racconto di una giovane vita spezzata, ma anche di una famiglia che ha scelto una strada diversa: non quella della rabbia, ma quella della memoria e dell’impegno.

Una scelta che, in un contesto spesso dominato da scontri e polemiche, lascia un segno profondo.