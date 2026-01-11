Tragedia aerea in Colombia: Yeison Jimenez e la band perdono la vita, il cantante aveva sognato l’incidente

Yeison Jiménez

Un sogno premonitore e il dramma dopo il decollo da Medellin

Una tragedia ha scosso la Colombia sabato scorso: Yeison Jimenez, 34 anni, pop star della musica popolare colombiana, e cinque membri del suo staff sono morti in un incidente aereo vicino a Paipa, Boyacá. L’aereo leggero privato, un bimotore turboelica N325FA, si è schiantato pochi istanti dopo il decollo verso Medellín, città dove il cantante avrebbe dovuto esibirsi.

Video pubblicati sui social mostrano il velivolo in difficoltà in fase di decollo, prima di precipitare e prendere fuoco in un campo vicino alla pista. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento dalle autorità dell’Aeronautica Civile colombiana, anche se testimoni parlano di un possibile guasto a uno dei due motori.

Le profezie del cantante

Pochi giorni prima del decollo, Yeison Jimenez aveva raccontato in un’intervista a Caracol TV di aver avuto tre sogni premonitori su un possibile incidente aereo. In uno di questi, immaginava sé stesso e i membri della sua band morti e il loro caso riportato nei telegiornali.

Dieci giorni prima del tragico decollo, il cantante aveva anche vissuto un atterraggio di emergenza con lo stesso aereo, descrivendo oscillazioni e perdite dai motori. “Non c’era velocità, non stavamo salendo”, aveva raccontato, evidenziando come il suo cameraman avesse notato fuoriuscire dell’acqua dal motore.

Que hp video, siempre supo que iba a ser la forma en la que se iba a ir.. El destino aplaza pero nunca perdona .. Paz en su tumba. Seguramente se fue feliz cumplió muchos sueños Yeison Jiménez QEPD pic.twitter.com/D9F00DdkJ3 — Jose Rodriguez (@JLR_ESCRIBIENDO) January 10, 2026

Reazioni e cordoglio

L’Aeronautica Civile colombiana ha rilasciato una dichiarazione ufficiale:

“Esprimiamo profondo rammarico per l’incidente in cui hanno perso la vita sei persone, tra cui l’artista Yeison Jiménez. Le nostre più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e ai fan.”

Yeison Jimenez era considerato una delle figure più rappresentative della musica popolare colombiana, amato per i suoi brani e la capacità di trasmettere tradizione e modernità. La perdita ha suscitato una vasta commozione nel Paese, con fan e colleghi in lutto.