Si avvicina a due cani per accarezzarli: Michael assalito e ucciso a 8 anni in Florida

Michael Millett assalito e ucciso da due cani

Un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato aggredito da due cani nella contea di Volusia, in Florida. Secondo quanto riferito dai funzionari dello sceriffo l’attacco è avvenuto poco prima delle 17:00 di lunedì 13 gennaio nella zona di Arabesque Drive e Airport Road, nei pressi della County Road 15A.

Tragedia a Volusia: Michael Millet si era avvicinato ai cani per accarezzarli

Michael Millett stava andando in bicicletta con un amico e si è fermato per accarezzare uno dei cani, per poi essere brutalmente aggredito, ha riferito lo sceriffo Mike Chitwood nel ricostruire la tragedia nel corso di una conferenza stampa. La madre del bambino ha assistito alla scena ed ha tentato di intervenire ma non è riuscito a salvarlo. L’ha abbracciato disperato nella speranza fosse ancora vivo ma non respirava più dopo essere stato morso per 12 volte dagli animali fuori controllo.

Gli agenti e gli ufficiali dei servizi veterinari della contea di Volusia hanno inseguito e catturato entrambi i cani: uno è stato descritto come un pitbull terrier e l’altro come un incrocio di razza da pastore; la cattura di quest’ultimo ha richiesto circa un’ora.

Il funzionario ha riferito che chiederà che vengano abbattuti ma il proprietario degli animali potrebbe fare ricorso per riaverli. L’uomo è già note alle forze dell’ordine e non era presente al momento della tragedia. “É stato arrestato nove volte in passato per accuse legate a droga, violenza domestica e aggressione”. I residenti avrebbero denunciato che i cani che hanno ucciso Michael Millett vagano per il quartiere e sono aggressivi ma nessuno finora aveva sporto denuncia.

Il ragazzino è morto sotto gli occhi della madre, il proprietario non era presente al momento dell’aggressione

I proprietari di animali domestici hanno la responsabilità di garantire che i loro cani siano cresciuti in modo responsabile e siano al sicuro, ha affermato un funzionario dei Servizi per gli animali. I residenti dovrebbero segnalare eventuali cani sciolti o primi segnali di violenza, ha affermato il funzionario dei Servizi per gli animali.