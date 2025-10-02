Thailandia, turista russo bandito a vita: il video audace sul pick-up diventa un caso internazionale

Il turista russo è stato arrestato e bandito dalla Thailandia

La ‘performance’ del turista russo a Pattaya

La vicenda arriva da Pattaya, una delle mete turistiche più frequentate della Thailandia, già nota per la sua movida notturna. Un turista russo di 28 anni è stato filmato mentre faceva sesso con la sua compagna sul retro di un pick-up in movimento.

Il video, diffuso sui social in poche ore, ha fatto il giro del mondo, generando scandalo e indignazione. Le immagini hanno costretto le autorità thailandesi a intervenire con durezza.

Perché la Thailandia ha deciso di bandirlo a vita?

Le leggi thailandesi sono molto severe quando si tratta di atti osceni in luogo pubblico. Secondo il codice penale locale, simili comportamenti sono considerati lesivi della morale e della reputazione del Paese, che vive in gran parte di turismo internazionale.

Il capo dell’ufficio immigrazione ha dichiarato che l’espulsione a vita del giovane russo rappresenta un segnale chiaro:

“Non tollereremo comportamenti che possano offendere la cultura e l’immagine della Thailandia. Chi non rispetta le nostre regole non è il benvenuto”.

Come si è difeso il turista russo?

Secondo fonti locali, il turista avrebbe inizialmente negato, sostenendo che il video fosse un montaggio. Tuttavia, dopo un interrogatorio e la visione integrale delle immagini, non ha potuto che ammettere la verità.

Pare che i due fossero sotto effetto di alcolici e che non avessero previsto che la scena potesse essere ripresa e diffusa online.

Che conseguenze rischia chi viola le leggi thailandesi sulla decenza?

In Thailandia i comportamenti contrari al pubblico pudore vengono puniti con sanzioni molto severe:

Multe fino a 5.000 baht (circa 130 euro).

Arresto e condanne penali.

Espulsione immediata per i cittadini stranieri.

Nei casi più gravi, ban permanente dal Paese.

Non è la prima volta che turisti stranieri finiscono nei guai per atteggiamenti ritenuti irrispettosi: in passato alcuni visitatori sono stati arrestati per selfie nudi nei templi o per comportamenti offensivi verso simboli religiosi.

Quali reazioni ha suscitato l’episodio a Pattaya?

La comunità locale si è detta indignata. Pattaya, già da anni al centro di critiche per il turismo legato al sesso, sta cercando di ripulire la sua immagine internazionale.

Molti cittadini hanno espresso sui social il timore che episodi del genere possano allontanare famiglie e turisti “tradizionali”, alimentando invece il turismo estremo e irrispettoso.

Che ruolo hanno avuto i social nella diffusione dello scandalo?

Il video è diventato virale nel giro di poche ore, grazie alla condivisione incontrollata su TikTok, Telegram e X (ex Twitter).

Proprio la viralità ha reso inevitabile l’intervento delle autorità: se fosse rimasto un episodio circoscritto, probabilmente sarebbe passato inosservato. Ma con milioni di visualizzazioni, l’immagine del Paese rischiava di subire un danno incalcolabile.