Tragedia sulla E45 a Resina, camper in panne travolto da un tir: muore bimba di 8 anni, feriti i familiari

Il tir ha travolto il camper in panne

La dinamica dell’incidente

Una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia lungo la E45, all’altezza di Resina Nord, nei pressi di Perugia. Una bambina di appena otto anni di origini straniere ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto il pomeriggio di martedì 9 settembre. Il camper sul quale viaggiava con i genitori e la sorella si era fermato per un guasto meccanico (pare un problema al motore), rimanendo in panne in una piazzola. Pochi minuti dopo, un tir in transito ha travolto il mezzo, colpendo anche un furgone Anas fermo per prestare soccorso.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, la piccola era scesa dal camper insieme alla madre e al fratello. In quel momento, il mezzo pesante, forse a causa di una distrazione o di una manovra improvvisa, ha centrato in pieno i veicoli fermi e investito la bambina, che è deceduta sul colpo.

I soccorsi e le condizioni dei familiari

Il padre della vittima ha riportato le ferite più gravi: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia in codice rosso. La madre e la sorella sono stati invece ricoverati all’ospedale di Città di Castello con lesioni non gravi, ma sotto shock.

Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Una famiglia distrutta

La famiglia, di origini nordafricane ma residente nel Ferrarese, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Umbria. Il guasto al camper ha segnato l’inizio di un dramma che ha spezzato la vita di una bambina e sconvolto i suoi cari.

Gli inquirenti, nel frattempo, stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il ruolo del camion e le indagini

Il conducente del tir è stato ascoltato dagli agenti. Non è escluso che venga indagato per omicidio stradale. Le prime verifiche riguardano la velocità del mezzo e l’eventuale utilizzo del cellulare al momento dell’impatto.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il tratto stradale per stabilire se la presenza del camper fosse ben segnalata e se il conducente abbia avuto la possibilità di evitarlo.

Le polemiche sulla sicurezza della E45

Non è la prima volta che la superstrada E45 è teatro di incidenti mortali. La presenza di mezzi pesanti, i cantieri e le condizioni spesso difficili della carreggiata rendono la viabilità complessa.

L’Anas, intervenuta con i suoi operatori anche in questa circostanza, ha espresso cordoglio per la giovane vittima e sottolineato la necessità di rispettare i limiti di velocità e di mantenere sempre alta l’attenzione alla guida.

Il dolore di una comunità

La notizia ha scosso la comunità del Ferrarese, dove la famiglia risiede, e quella locale umbra. In molti hanno espresso vicinanza ai genitori e ai familiari della bambina. “Una tragedia che lascia senza parole”, ha commentato il sindaco di Novellara, paese di residenza della piccola.