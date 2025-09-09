Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Tragedia sulla E45 a Resina, camper in panne travolto da un tir: muore bimba di 8 anni, feriti i familiari

DiRedazione

Pubblicato: 9 Set, 2025 - ore: 16:31 #incidente E45, #Resina, #tir
Il tir ha travolto il camper in panneIl tir ha travolto il camper in panne

La dinamica dell’incidente

Una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia lungo la E45, all’altezza di Resina Nord, nei pressi di Perugia. Una bambina di appena otto anni di origini straniere ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto il pomeriggio di martedì 9 settembre. Il camper sul quale viaggiava con i genitori e la sorella si era fermato per un guasto meccanico (pare un problema al motore), rimanendo in panne in una piazzola. Pochi minuti dopo, un tir in transito ha travolto il mezzo, colpendo anche un furgone Anas fermo per prestare soccorso.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, la piccola era scesa dal camper insieme alla madre e al fratello. In quel momento, il mezzo pesante, forse a causa di una distrazione o di una manovra improvvisa, ha centrato in pieno i veicoli fermi e investito la bambina, che è deceduta sul colpo.

I soccorsi e le condizioni dei familiari

Il padre della vittima ha riportato le ferite più gravi: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia in codice rosso. La madre e la sorella sono stati invece ricoverati all’ospedale di Città di Castello con lesioni non gravi, ma sotto shock.

Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Una famiglia distrutta

La famiglia, di origini nordafricane ma residente nel Ferrarese, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Umbria. Il guasto al camper ha segnato l’inizio di un dramma che ha spezzato la vita di una bambina e sconvolto i suoi cari.

Gli inquirenti, nel frattempo, stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il ruolo del camion e le indagini

Il conducente del tir è stato ascoltato dagli agenti. Non è escluso che venga indagato per omicidio stradale. Le prime verifiche riguardano la velocità del mezzo e l’eventuale utilizzo del cellulare al momento dell’impatto.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il tratto stradale per stabilire se la presenza del camper fosse ben segnalata e se il conducente abbia avuto la possibilità di evitarlo.

Le polemiche sulla sicurezza della E45

Non è la prima volta che la superstrada E45 è teatro di incidenti mortali. La presenza di mezzi pesanti, i cantieri e le condizioni spesso difficili della carreggiata rendono la viabilità complessa.

L’Anas, intervenuta con i suoi operatori anche in questa circostanza, ha espresso cordoglio per la giovane vittima e sottolineato la necessità di rispettare i limiti di velocità e di mantenere sempre alta l’attenzione alla guida.

Il dolore di una comunità

La notizia ha scosso la comunità del Ferrarese, dove la famiglia risiede, e quella locale umbra. In molti hanno espresso vicinanza ai genitori e ai familiari della bambina. “Una tragedia che lascia senza parole”, ha commentato il sindaco di Novellara, paese di residenza della piccola.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Morto durante il funerale del figlio: il dramma senza fine di Norman White e della sua famiglia

Set 9, 2025 Redazione
Attualità

Morte Cristina Pagliarulo, ‘Lei è cafona’: la risposta di De Luca alla madre della 41enne indigna il web

Set 9, 2025 Redazione
Attualità

Sparanise, veglia il marito morto per un mese: la storia di Agata e Peppino che ha sconvolto il paese

Set 9, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Morto durante il funerale del figlio: il dramma senza fine di Norman White e della sua famiglia

Attualità

Morte Cristina Pagliarulo, ‘Lei è cafona’: la risposta di De Luca alla madre della 41enne indigna il web

Gossip e TV

Stefano De Martino, video intimo rubato e diffuso sul web: svolta e indagine per revenge porn

Attualità

Sparanise, veglia il marito morto per un mese: la storia di Agata e Peppino che ha sconvolto il paese

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.